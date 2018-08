‘Não preciso de ideias mirabolantes para a Segurança’, diz Wilson Lima

Manaus - Na chegada a TV Em Tempo, para o debate desta sexta-feira (24), o candidato ao Governo do Estado, Wilson Lima (PSC), informou que o momento é interessante para que todos possam expor propostas para melhorar a Segurança Pública no Amazonas. Ele avaliou que a Segurança tem preocupado não só o parlamentar, como todos os cidadãos do Estado.

“Vivemos uma escalada da violência, e isso é algo que tem nos deixado muito preocupado. Você tem medo de ficar na frente da sua casa porque teme ser assalto. Hoje, em média, por dia acontecem dez assaltos em ônibus”, destacou Lima.

Ele destaca que a Segurança é um tema que conhece bem, mas que incomoda muito. “Me incomodo porque a insegurança está presente cada vez mais na sociedade. Sentimos isso na pele quando a criminalidade chega próximo da gente, quando temos um parente assaltado ou um amigo que é vítima dessa violência”, analisou o candidato.

Wilson Lima é candidato pelo PSC | Foto: Janailton Falcão

“Durante o debate nós vamos apresentar propostas que são possíveis fazer, sem ideias mirabolantes, sem obras faraônicas. Entendo que nós temos que fazer funcionar o que tem e a partir disso propor melhorias para o sistema”, concluiu Lima.

O debate acontece em quatro blocos no canal digital 10.1 no canal aberto às 11h30 do Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN).