Vanessa Grazziotin faz corpo a corpo com o eleitor na Bola do Eldorado

Vanessa conversou com pessoas a caminho do trabalho e estudantes a caminho da escola, | Foto: Divulgação

Manaus -A senadora Vanessa Grazziotin (PCdo B) esteve na bola do Eldorado na manhã desta sexta-feira para fazer um corpo a corpo com os eleitores, falando de suas propostas e prestando contas de sua atuação no Senado Federal.



Vanessa conversou com pessoas a caminho do trabalho e estudantes a caminho da escola, reafirmando sua posição com a única parlamentar da bancada do Amazonas que sempre votou contra o governo Temer, do qual não reconhece a legitimidade.

“Continuamos na nossa luta de resistência . Contra a reforma trabalhista, pelos direitos das mulheres. Contra as ameaças à Zona Franca e pelo desenvolvimento do estado do Amazonas. Vamos trazer de volta quem realmente ajudou o povo”, dizia Vanessa às pessoas que passavam em carros, ônibus e a pé.

Em um segundo momento, Vanessa discursou de cima de um carro de som. “Quero mostrar a vocês o que eu fiz nesses oito anos representando o estado do Amazonas. Mostrar, acima de tudo, o quanto nós temos ajudado o estado e a Zona Franca de Manaus. Quero falar a vocês, com muito orgulho que fiquei contra Michel Temer em todos meus votos do Senado Federal. A única na bancada do Amazonas”, disse, apresentando tom que tem a sua campanha.

Vanessa Grazziotin em corpo a corpo com eleitores na Bola do Coroado, em Manaus | Foto: Divulgação

Vanessa lembrou também do decreto presidencial que retirou incentivos das indústrias de concentrados de refrigerante do Polo Industrial de Manaus. “Michel Temer, na primeira oportunidade que teve, atacou a Zona Franca de Manaus. Retirou os incentivos fiscais das indústrias de concentrados para refrigerantes. Eu cumpri o meu papel como senadora, apresentei um projeto anulando esse decreto do Michel Temer. E nós conseguimos aprovar esse projeto no Senado Federal. Mas para garantir que não haja mais desemprego, esse projeto tem que ser votado na Câmara dos Deputados”, explicou.



Leia mais:



Vanessa chega a Manaus para articulações

Vanessa reafirma luta da bancada amazonense no Senado em entrevista

Vanessa Grazziotin anuncia pre-candidatura ao Senado Federal