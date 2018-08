Ex-presidente Lula lidera com 35%

O estudo do BTG Pactual (íntegra) foi realizado pela FSB Pesquisa e entrevistou 2.000 pessoas em 25 e 26 de agosto de 2018 | Foto: Divulgação

A 41 dias do 1º turno, um levantamento realizado pela FSB Pesquisa, contratado pelo banco BTG Pactual, aponta o ex-presidente Lula (PT) com 35% das intenções de voto. Nesse cenário, Jair Bolsonaro (PSL) registra 22%. Quando o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad é o nome do PT testado, o militar lidera com 24%.

A pesquisa também testou a rejeição dos candidatos. O tucano Geraldo Alckmin (PSDB) registra o maior número de eleitores que dizem que não votariam nele de jeito nenhum: 59%.

O material foi apresentado hoje a investidores convidados pelo banco durante um almoço, ao meio-dia, em sua sede, em São Paulo. Fizeram a exposição dos dados o diretor da FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski; e o analista político Alon Feuerwerker, articulista do site Poder360.

O estudo do BTG Pactual (íntegra) foi realizado pela FSB Pesquisa e entrevistou 2.000 pessoas em 25 e 26 de agosto de 2018, em todas as 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-06062/2018.

Com Lula

Quando o ex-presidente Lula é cotado para o cargo, aparece com 35% das intenções de voto. Nesse cenário, Jair Bolsonaro (PSL) pontua 22%, Marina Silva (Rede) se mantém logo atrás do militar e pontua 9%, seguida por Geraldo Alckmin (6%) e Ciro Gomes (5%).

Com Haddad

O 2º cenário, mais provável de acontecer, cotou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, vice de Lula na chapa petista, como candidato à Presidência. Neste, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 24% das intenções de voto. Em 2º lugar, vem a candidata da Rede, Marina Silva, com 15%.

Embolados na 3º posição estão Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%; e Ciro Gomes, com 8%.

Fernando Haddad recebe apenas 5% das intenções; seguido por João Amoedo (Novo), com 4%; e Alvaro Dias (Podemos), com 3%.

Os outros candidatos não atingiram 2% das intenções. Cerca de 4% dos entrevistados ainda não escolheram seu candidato, e outros 24% não irão votar em nenhuma das opções.

Rejeição

Ao serem questionados sobre os candidatos em que não votariam de jeito algum, os eleitores apontam Geraldo Alckmin como o mais rejeitado.

Nunca antes nas eleições, o candidato com maior tempo de TV entrou tão mal no horário eleitoral ou com um índice de rejeição tão alto como acontece agora com Geraldo Alckmin.

Marina Silva (54%) aparece empatada dentro da margem percentual com Ciro Gomes (53%), Henrique Meirelles (51%), Fernando Haddad (51%) e Eymael (50%) na rejeição. Os líderes nas intenções de voto, Jair Bolsonaro e Lula, tiveram 49% e 47% de rejeição, respectivamente.

Espontâneo

A pesquisa espontânea, que ocorre quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º lugar, com 26% das intenções de voto.

O ex-militar Jair Bolsonaro aparece em 2º, com 19%. Logo após, vem João Amoêdo (Novo), com 3%. Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede) ficam empatados, ambos com 2%.

Sem voto

Todas as pesquisas mostram que muita gente ainda não tem candidato. O levantamento do BTTG perguntou quem vai comparecer com certeza no dia da eleição. 71% com certeza irão às urnas dia 7 de outubro, 15 % talvez votarão e 4% disseram não exercer odireito eleitoral.

No brasil, o voto é compulsório, mas a punição para quem não cumpre essa obrigação é modesta. A multa é de aproximadamente de 3 reais (menos de 1 dólar), assim, o eleitor que fica sem votar não tem muito prejuízo ao desrespeitar a determinação legal.

