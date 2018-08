Justiça determina retirada de montagem com David e Melo no WhatsApp

A entrada na representação para que a publicação fosse retirada partiu do candidato David Almeida | Foto: Márcio Melo

Manaus - O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) Victor Andre Liuzzi, determinou que o aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp remover a uma foto montagem em que o governador cassado José Melo aparece como vice candidato ao governo do Amazonas de David Almeida (PSB), no prazo de um dia.

Se não cumprir a decisão, o aplicativo será multado, diariamente, em R$ 10 mil. A decisão foi disponibilizada no Mural Eletrônico do TRE-AM.

A entrada na representação para que a publicação fosse retirada partiu do candidato David Almeida, que pediu também a identificação da autoria da montagem e do dono da linha telefônica que originou as mensagens.A operadora Vivo tem um dia para informar o proprietário da linha telefônica de quem teria feito a postagem, caso contrário, também, será multada diariamente em R$ 10 mil.

De acordo com o juiz, o autor das mensagens excedeu os limites da garantia constitucional da liberdade de expressão, com propaganda negativa em desfavor de David Almeida.

