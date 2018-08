Acompanhe tudo o que foi apresentado no segundo debate da Tv Em Tempo

Manaus - O segundo debate eleitoral exclusivamente sobre um tema foi feito na manhã desta terça-feira (28), na sede da TV Em Tempo, onde reuniu os candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições deste ano. O tema escolhido para este encontro foi Geração de Emprego e Renda.

Dentre os seis candidatos, cinco compareceram ao embate. Apenas o candidato à reeleição e atual governador, Amazonino Mendes (PDT), não compareceu novamente para divulgar as propostas que possui sobre o tema.

Lúcia Antony (PCdoB), Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB), Wilson Lima (PSC) e Nindberg Barbosa (Psol), tiveram a chance de defender suas propostas. Diante de um cenário econômico de crise, fortalecer a Zona Franca de Manaus e o Polo Industrial de Manaus (PIM), sem deixar de lado os potenciais dos municípios no interior do AM, são os principais desafios de quem vai governar o Estado pelos próximos quatro anos.

Assim como na primeira edição, este segundo debate foi dividido em quatro blocos. O primeiro foi para que os candidatos fizessem considerações em geral sobre o tema proposto.

No segundo bloco, os convidados deveriam responder à pergunta “Como o Governador pode fortalecer a Zona Franca e aumentar os postos de trabalho? E que outras alternativas podem ser tomadas para gerar emprego e renda fora da Zona Franca?”.

O terceiro bloco é destinado para que os políticos fizessem perguntas entre si. As perguntas deveriam ser sobre o tema do debate e os candidatos teriam direito a réplica e tréplica. A última parte do debate foi destinada às considerações finais de cada um.

Primeiro bloco

O candidato Omar Aziz abriu o debate falando sobre o momento de crise econômica em que se encontra o país. Diante desse cenário, o candidato apontou o fortalecimento da Zona Franca de Manaus (ZFM) como um dos meios para gerar renda.

“É dever do governador ficar atento para dar incentivo à Zona Franca”, pontuou.

Já o candidato Wilson Lima aposta na união entre os governadores da Região Norte, para assim criar uma frente unida. Outro ponto levantado por Lima foi a necessidade do incentivo à exploração das riquezas naturais do Estado.

Os candidatos Lúcia Antony e Berg da UGT apresentam propostas de valorização do turismo amazônico. Para a representante do PCdoB, o investimento turístico deve ser feito de forma acessível e quanto à ZFM, Lúcia pontua sobre a necessidade de desenvolver o PIM.

Já para o candidato Berg, a geração de renda seria investir no interior do Amazonas, de forma a escoar a produção de insumos naturais que ainda é precária, além de garantir a permanência dos produtores nas demais regiões do Estado.

“Vamos dar emprego e renda para quem está nos municípios e assim evitaremos o êxodo rural”, afirma.

Finalizando o primeiro bloco, David Almeida fala sobre os três pilares para desenvolver o Amazonas economicamente. Segundo ele, primeiro é preciso desburocratizar para depois simplificar a arrecadação tributária e investir em infraestrutura e logística.

Em relação ao interior, o ex-governador interino pontua sobre a necessidade de um zoneamento econômico para levantar pontos fortes e fracos de cada uma das regiões amazônicas.

Segundo bloco

Na segunda parte do programa os candidatos deveriam responder à pergunta: “Como o Governador pode fortalecer a Zona Franca aumentar os postos de trabalho? E que outras alternativas podem ser tomadas para gerar emprego e renda fora da Zona Franca? ”.

Entre as propostas trazidas ao telespectador, as principais diziam respeito ao fortalecimento da ZFM. Para Omar, é necessário manter a segurança jurídica da ZFM. O candidato Berg indica que deve haver ocupação de cargos com mão de obra local, e não estrangeira, como é feito pelas empresas atuais.

Os candidatos Wilson Lima e Davi Almeida, pontuaram sobre a necessidade de desenvolver o interior do Estado para o crescimento de economia de forma igualitária. Lima apontou que 81% da atividade economia estadual é focada no PIM, revelando a desigualdade com os interiores.

“Vamos voltar a incentivar o pequeno agricultor”, afirma.

Lúcia Antony comentou sobre a necessidade de incentivar os pequenos e médios empreendedores, para que o capital volte a circular novamente, além de investir na exploração sustentável da biodiversidade Amazônica. Antony aproveitou o momento para dar uma alfinetada no atual governador Amazonino Mendes, ausente em mais um debate.

“O candidato [Amazonino] precisa defender porque acabou com a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror) no mandato passado. Ele acabou com a piscicultura, aqui não há possibilidade de produção de gado, temos que investir na piscicultura”.

Terceiro e Quarto Blocos

Nos dois últimos blocos, os convidados falaram sobre incentivo ao primeiro emprego e fomento à produção rural e desenvolvimento econômico do interior. Durante a etapa de perguntas, houve crítica entre os candidatos sobre a falta de renovação na política amazonense.

Um dos assuntos trazidos a pauta foi a contratação de jovens para oportunidades de primeiro emprego e projetos para ampliar a inclusão de estudantes no mercado de trabalho.

O quarto e último bloco foi destinado para que os candidatos fizessem suas considerações finais. Eles reafirmaram as propostas levantadas durante o debate.

