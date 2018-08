Omar construiu quase 30 mil casas populares entre 2010 e 2014

O investimento no setor fazia parte da política habitacional do então governador | Foto: Isabela Bastos

Manaus - Nesta quarta-feira (29), o senador e candidato ao governo, Omar Aziz, gravou programas para o horário eleitoral gratuito. Entre os assuntos abordados está a construção de moradias nos anos em que foi governador, entre 2010 e 2014.



Foram quase 30 mil casas populares entregues, o maior número de construções do tipo da história do Amazonas. O investimento no setor fazia parte da política habitacional do então governador e que voltará a ter investimento no seu governo, a partir de janeiro de 2019, se eleito em outubro.

Omar Aziz avalia que o Estado tem a obrigação de dar condições para que a população tenha uma moradia digna, proporcionando qualidade de vida.

“O sonho de qualquer pai ou mãe de família é ter um lugar seu para voltar após um dia de trabalho. E nós temos como ter uma política habitacional consistente que contemple esses trabalhadores, como já fizemos no passado”.

*Com informações da assessoria.

