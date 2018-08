Troca de secretários mostra descaso do governo com setores em crise

Nesta quarta-feira (29), aproximadamente 150 funcionários terceirizados, contratados da Unisol, paralisaram o atendimento no Hospital Universitário Francisca Mende | Foto: Janailton Falcão

Manaus -Em meio à maior crise nos principais sistemas públicos do Estado, o governador Amazonino Mendes recrutou secretários escolhidos por ele no início da gestão para reforçar a sua campanha eleitoral, deixando a população entregue aos números “dois” nas pastas de Segurança Pública (SSP) e Saúde (Susam).



Na segunda-feira (27), o médico Francisco Deodato saiu da Secretaria de Estado da Saúde para trabalhar diretamente na campanha do governador.

Vice´governador Bosco Saraiva | Foto: Janailton Falcão

Em abril, o vice-governador Bosco Saraiva, ex-titular da SSP deixou a pasta para concorrer a deputado federal e puxar legenda para os aliados do governo. Candidato, Saraiva também não pode assumir o comando do estado nas ausências de Amazonino.



A saída de Deodato no momento de crise do setor de saúde foi duramente criticada pelos adversários de Amazonino durante o debate da TV EM TEMPO, que viram na troca, um descaso com o setor, cujos servidores sofrem com salários atrasados, faltam equipamentos e estrutura em unidades como no Pronto Socorro João Lúcio, sem tomógrafo, desde fevereiro.

Recrutado para trabalhar no comando da campanha, o ex-secretário Francisco Deodato é figurinha carimbada nas administrações de Amazonino Mendes | Foto: Márcio Melo

Figura carimbada



Recrutado para trabalhar no comando da campanha, o ex-secretário Francisco Deodato é figurinha carimbada nas administrações de Amazonino Mendes, tendo sido Secretário de Saúde na segunda gestão dele no Governo do Estado (1999-2002), esteve também na Secretaria Municipal de Saúde de 2009 a 2012, quando Amazonino foi prefeito. Em 2006 foi candidato a suplente de senador na chapa que tinha Amazonino candidato ao governo.

No ano passado, Deodato trabalhou na campanha que garantiu o quarto governo de Amazonino a frente do Estado, posição que deverá reocupar agora, enquanto servidores do Hospital Universitário Francisca Mendes, estão sem receber salários há dois meses e pacientes do João Lúcio, sofreram por seis meses, com deslocamentos pela cidade, em busca de um exame de tomografia.

De acordo com a Susam, o equipamento voltou a funcionar, mas funcionários da unidade dizem que a máquina ainda está em teste. Sobre o atraso nos salários do Francisca Mendes, uma nota da secretaria informa que o pagamento à Unisol seria providenciado.

Hospital Francisca Mendes

Funcionários terceirizados paralisaram atendimento na quarta-feira no Hospital Francisca Mendes, por falta de pagamento | Foto: Josemar Antunes

Nesta quarta-feira (29), aproximadamente 150 funcionários terceirizados, contratados da Unisol, paralisaram o atendimento no Hospital Universitário Francisca Mendes, uma das maiores unidades de saúde do Estado e referência no tratamento de doenças cardíacas. Eles estão há dois meses sem receber os salários. Direitos trabalhistas, como FGTS e férias, não são recolhidos, e o pior é receber um vale alimentação de R$ 15. “A opção é trazer de casa, mas sem receber, como é que traz?”, disse uma fisioterapeuta que pediu para não ser identificada.



O paciente Edgar Vasconcelos, que faz tratamento continuado no Francisca Mendes, desde 2008, reconheceu o valor dos servidores e pediu respeito aos direitos deles. “Só posso dizer que eles são exemplos de abnegação para conosco, eu mesmo já pensei várias vezes de desistir do tratamento, mas as meninas me dão força para continuar”, disse Vasconcelos.

Outra servidora lembrou o slogam de campanha do governador, que prometia arrumar a casa, mas no caso do Francisca Mendes ele está devendo. “Pelo visto está arrumando a casa dele”, acrescentou Ivinice Almeida, que acompanhava uma paciente. “E olha que está hospital leva o nome da própria mãe dele”, completou outra.

