TCE suspende licitação do governo do Amazonas denunciada pelo EM TEMPO

Manaus -O pregão presencial 002/2018, cujo resultado final daria um prejuízo de quase R$ 30 milhões aos cofres públicos do Amazonas, foi suspenso, ontem (29), pelo relator das contas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), o conselheiro Josué Filho.



Trata-se da licitação para a contração de serviços de reforma e manutenção predial das escolas da rede pública em Manaus e nos municípios do interior, a mais ambiciosa e cara promovida neste fim de gestão Amazonino Mendes (PDT).

A licitação foi denunciada pelo EM TEMPO na edição de 23 agosto, pois o pregoeiro desclassificou a empresa Brilhante Construtora, a maior do País neste tipo de serviço e que ofertou os preços mais baixos para os cinco lotes em disputa.

A construtora foi inabilitada pela falta de um documento que sequer era exigido no edital da licitação. A Comissão Geral de Licitação (CGL) declarou vencedoras as empresas DR7 (lotes 1, 2 e 3), Costa Rica (lote 4) e Suplex (lote 5), que ofereceram preços maiores.

No total, as três empresas habilitadas pela CGL apresentaram um preço que somados chegavam a R$ 107,3 milhões, R$ 28,1 milhões acima do preço apresentado pela Brilhante.

Irregularidades

A suspensão atendeu a uma representação da procuradora de contas do Ministério Público de Contas (MPC), Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, que apontou uma série de irregularidades e vícios no processo licitatório: “ausência de parcelamento do objeto (contrato guarda-chuva), a elaboração de projeto básico sem orçamento detalhado para cada município envolvido, a realização de pregão presencial em detrimento da forma eletrônica, a exigência de documentos não previstos na Lei 8.666/93, além de bonificações e despesas indiretas calculadas sem levar em consideração as variações tributárias municipais”.

Josué atendeu a representação da procuradora após a receber as defesas feitas pelo secretário de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, Lourenço dos Santos Pereira Braga, e do presidente da Comissão Geral de Licitação, Victor Fabian Soares Cipriano. Os dois não convenceram a procuradora Fernanda e o próprio conselheiro Josué.

Perigo de dano ao erário

Para Josué Filho, o pregão presencial da forma como fora concebido poderia gerar dano irreparável ao erário, uma vez que o conteúdo do edital em questão revela uma série de irregularidades, que vão de encontro à Lei nº 8.666/93 e aos próprios princípios que norteiam o instituto da licitação, entre elas procedimento genérico envolvendo diversos objetos que não guardam similaridade entre si, o que prejudica a competitividade do certame e viola a lei; elaboração de projeto básico sem orçamento detalhado para cada município, o que denota a ausência de estudo prévio acerca dos itens que seriam licitados; realização de pregão presencial em detrimento ao eletrônico; e a exigência de documentos não previstos pela Lei nº 8.666/93, entre outros.

No despacho, Josué Filho determinou a suspensão imediata dos trâmites administrativos relativos ao pregão e concedeu um prazo de 15 dias a Victor Fabian e Lourenço Braga enviar ao TCE-AM documentos com as providências tomadas, sob pena de multa cada a decisão seja desobedecida.

Os números

Conforme o EM TEMPO mostrou, os preços oferecidos pela Brilhante foram os menores para os cinco lotes licitados, mas o pregoeiro da Comissão Geral de Licitação (CGL) inabilitou a empresa pela falta de um documento chamado SPED (sistema público de escrituração digital), que não era pedido no edital da licitação.

No SPED a empresa coloca todas as informações constantes do balanço apresentado à Receita Federal e o Balanço da Brilhante foi apresentado a CGL.

Com prejuízo aos cofres públicos, a CGL habilitou as empresas DR7, Costa Rica e Suplex, que ofereceram preços maiores para fazer o mesmo serviço que a Brilhante faria por preço inferior. A DR7 ficará responsável pelos lotes 1, 2 e 3, a Costa Rica Serviços Técnicos pelo lote 4, e a Suplex Processamento de Dados pelo lote 5.

A análise dos preços oferecidos pelas empresas participantes da licitação indica ainda mais o direcionamento do certamente, segundo o entendimento do deputado estadual Sabá Reis (PR), que denunciou o processo licitatório.

Para o primeiro lote, a Brilhante apresentou um preço de R$ 15,8 milhões contra os R$ 21,3 milhões da DR7, uma diferença de R$ 5,5 milhões a mais (25.9%).

Nos lotes 2 e 3, também vencidos pela DR7, a diferença para os preços da Brilhante também ficou na casa de 25% para mais. Para o lote 4, a Brilhante ofereceu um preço de R$ 15,8 milhões e a Costa Rica R$ 21,9 milhões, uma diferença de R$ 6,1 milhões (25.8%).

No último lote, vencido pela Suplex, a Brilhante cobrou R$ 15,8 milhões e a Suplex R$ 21,2 milhões, uma diferença de R$ 5,4 milhões (25.6%).

Ouvindo o outro lado

A assessoria da empresa Costa Rica, citada na edição do dia 23 do EM TEMPO como tendo sido investigadas ao lado da DRT pelos Tribunais de Contas dos Estados do Amazonas e de Roraima em casos semelhantes, enviou documentos mostrando que os processos foram encerrados e nada ficou comprovado contra ambas.

No Estado vizinho, o processo aberto em 2015 pelo Tribunal de Contas de Roraima investigou contratos de R$ 59 milhões. Em 23 de novembro de 2016 o caso foi encerrado pelo conselheiro Marcus de Holanda que em certidão afirmava que não havia mais restrições contra os contratos assinados pelas duas empresas com a Secretaria de Educação e Esporte de Roraima.

O mesmo aconteceu na investigação aberta sobre contratos com a Seduc, que foram considerados adequados pelo conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho, segundo os documentos enviados pela assessoria.

