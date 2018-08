Dono de portal no AM emite nota contra 'lei da mordaça' no Estado

Manaus - Em relação as decisões impostas pela justiça eleitoral a blogs e portais de notícias no Amazonas, a favor do candidato Amazonino Mendes (PDT), pela coligação “Eu voto no Amazonas”, devido a "supostas violações" de leis eleitorais, o dono do Portal do Generoso, que responde pela "Associação de Blogs e Portais", emitiu a seguinte nota:

"Não haverá silêncio de nossa parte. Em nome das Associação de Blogs e Portais do Estado Amazonas, informo ao Governador do estado do Amazonas, Senhor Amazonino Mendes, que a lei da mordaça não prevalecerá.

Existe o Conselho Nacional de Justiça, e se tiver que recorrermos a mais alta corte de nosso País, para proteger a liberdade de expressão de nossos colegas, assim o faremos.

Ontem foi o Portal do Zacarias, hoje o EM TEMPO, Fiscaliza Manaus e Holofote Manaus e amanhã, quem será a vítima da opressão?

Governador, entenda que o mandato que o senhor exerce até dia 31 de Dezembro foi outorgado pelo povo, que como chefe do executivo tem o dever de cumprir sua tarefas, a fiscalização que a imprensa faz é algo rotineiro e normal, se nós não denunciarmos a quem o povo vai recorrer? Por causa de uma eleição, não se pode denunciar nada?

Governador, o estado do Amazonas vive a maior crise na segurança pública e o senhor quer que a gente silencie? O senhor faz dispensa de licitação e, acha isso normal? Não é! Não há como fecharmos os olhos para esse escárnio.

Eu ajudei a lhe eleger, portanto, eu o cobrarei e espero que o senhor cesse essa perseguição imediatamente.

Se tiver que pagar multa, as multas serão pagas, porém, não espere de nós, blogs e portais de notícia, a complacência.

A pergunta que eu faço? Quantos jovens mais vão ter que morrer na porta das escolas? Quantas pessoas terão seus pertences roubados nos coletivos de Manaus? Quando é que o nosso policial terá salário digno, armamento e viatura blindada? Quando é que o professor será reconhecido e terá salário digno?

Deixo claro que não estamos desamparados, e ninguém vai calar a verdade.

*Marcelo Generoso - Associação de Blogs e Portais"