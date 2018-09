David garante que vai melhorar serviços públicos no Alto Solimões

Manaus - Garantir a atenção devida que os municípios do Alto Solimões precisam em relação aos serviços públicos de responsabilidade do Estado e livrá-los do abandono, são metas do candidato ao governo pela Coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB).

David, que na sexta-feira (31), visitou os municípios de São Paulo de Olivença, Tonantins e Santo Antônio do Içá, na região do Alto Solimões – fronteira com Peru e Colômbia-, disse também que vai oferecer novas oportunidades para geração de emprego e renda por meio da implementação do Zoneamento Econômico-Ecológico.

Durante caminhada realizada pela parte da manhã em São Paulo de Olivença, David ouviu inúmeros relatos da população acerca dos problemas e dificuldades que as famílias enfrentam, diariamente, por não ter serviços adequados no atendimento à saúde e infraestrutura, além do investimento inadequado em educação para jovens do ensino médio e superior.

A falta de medicamentos, a estrutura do hospital comprometida e ambulância, que vive parada por problemas mecânicos, foram as principais queixas na área da saúde de São Paulo de Olivença.

Na educação, pais reclamam do não fornecimento da merenda escolar e do número de vagas, que é insuficiente para atender a todas as crianças e adolescentes em idade escolar, além de escolas com salas de aula superlotadas.

“Populações de regiões distantes como Alto Solimões sofrem há décadas com o descaso e abandono dos governos que vêm se revezando por mais de 30 anos no poder. Temos que colocar um fim nessa forma de fazer política que só resolve resolver alguma coisa de quatro em quatro anos em busca de votos. O governo tem orçamento suficiente para oferecer serviços públicos de qualidade em todos os municípios. O que falta é vontade política”, criticou David.

A professora Francisca Soares, 40, disse que o município de São Paulo de Olivença precisa com urgência de reforma nas escolas e oferecer melhor atenção à saúde. Segundo ela, faltam especialistas para atendimento básico de crianças, adultos e idosos. “É tudo muito precário. Nós vivemos bem, com a graça de Deus, porque os governantes só aparecem em época de eleição e depois não voltam nem para agradecer os votos”, desabafou.

Desenvolvimento

Dentro do programa de Zoneamento Econômico Ecológico, David explicou que o seu governo vai incentivar e potencializar a pesca de espécies de peixe liso e viabilizar implantação de agroindústria para o beneficiamento do pescado, com o objetivo de explorar a exportação para os países que fazem fronteira com Amazonas, além do mercado asiático - grande consumidor de peixes amazônicos.

“Hoje nossos pescadores do Alto Solimões pescam espécies como piramutaba e vendem para países próximos, a baixo custo. Se tivermos indústria de beneficiamento desse pescado, vamos oferecer novas alternativas de emprego e renda para pessoas que vivem aqui”, adiantou David.