Quero governar para gerar direitos’, afirma candidata Lucia Antony

Manaus - Com mais de 40 anos de militância política, a odontóloga Lúcia Antony, a candidata do PCdoB ao governo do Amazonas, diz, em entrevista ao Em Tempo, que quer governar para gerar direitos e por uma sociedade mais justa. A comunista defende o uso de plantas para o desenvolvimento de fitoterápicos a fim de aquecer a Zona Franca de Manaus (ZFM) e a modernização e reeducação da polícia para solucionar o caos na segurança pública. Ela também fala da possibilidade de ser substituída na chapa com o PT e diz que, se for preciso, renunciará sem “chororô ou vitimismo”.



EM TEMPO – Porque a senhora quer ser governadora do Amazonas?



Lucia Antony – É uma necessidade histórica ter um governo que faça um movimento de inclusão social. As pessoas não vão votar em candidato a, b ou c, ou na candidata Lúcia Antony. Elas vão votar num projeto de desenvolvimento com inclusão social, que tem, em nível nacional, o Lula (PT) como candidato, ou num projeto de concentração de renda e de retirada dos direitos dos trabalhadores que tem levado para o Brasil a sua maior recessão. É essa a escola. O que faz o Amazonas ser um dos piores estados no quesito geração de emprego e renda? Precisamos nos perguntar isso. Quero governar para gerar direitos.



EM TEMPO – O PCdoB foi preterido na coligação do PSB e só ganhou o apoio do PT judicialmente. Como a senhora avalia esse imbróglio?

Candidata aposta no incentivo a exploração consciente da biodiversidade | Foto: Marcely Gomes

L.A. — Nunca no estado do Amazonas tinha sido eleita uma mulher e muito menos uma mulher de esquerda no Senado. A Vanessa foi a única que se manteve fiel aos seus princípios e às suas propostas. Tivemos aí a bancada do Amazonas toda defendendo o golpe (impeachment de Dilma). Eduardo Braga e Alfredo Nascimento haviam sido ministros nos governos do PT. Eles, portanto, saíram de um projeto e vieram fazer oposição a esse projeto.



Leia também: 'Não vamos resolver nada com armas no Amazonas', dispara Lúcia Antony

A população tem que ter clareza que esse projeto que eles defendem com o Temer – porque eles colocaram o Temer lá e estão mantendo com o voto no Congresso Nacional – é um projeto que hoje transforma o Brasil em um dos países mais atrasados. As perdas de direito, a quebra da economia nacional vai ocasionar uma desindustrialização.



EM TEMPO – Como a senhora trabalhará a Zona Franca e como potencializará o Estado com outra forma de geração de emprego e renda?



L.A. — O modelo da Zona Franca de Manaus tinha três tripés: o Polo Industrial de Manaus (PIM), o comércio da ZFM e o polo agropecuário, que fazia parte disso. Ao longo desses anos, o polo de comércio foi extinto num momento em que, no governo Collor, abriu o mercado nacional para os produtos importados.

O polo agropecuário nunca foi desenvolvido como deveria, porque faltou, não só planejamento, mas faltou compromisso com o Estado, que é rico em biodiversidade. Nenhum estado tem tantos produtos naturais que poderiam ser potencializados e gerar emprego e renda para o nosso. Por exemplo, o Amazonas pode ser o maior produtor de proteína animal do mundo através da piscicultura, mas não temos ainda esse projeto encaminhado da forma devida.

A nossa matéria prima – nossas plantas, nossas ervas – podem e devem ser transformadas em fitoterápicos: copaíba, andiroba, mastruz. Temos muitas plantas aqui que poderiam ser transformadas em remédios. Essa é uma indústria que precisa ser trabalhada no Amazonas.



EM TEMPO – A senhora acredita que os candidatos a deputado federal e estadual do PT se enfraquecem na aliança apenas com o PCdoB?



L.A. — Na coligação PCdoB e PT, claro que vamos ter dificuldades. Mas tenho muita confiança, e as pesquisas de uma certa forma apontam que nós temos chances reais de eleger uma bancada de deputados federais. Do ponto de vista de coligações que estão colocadas aí, na pior das hipóteses, a gente elegeria um deputado federal. Podemos eleger dois e até três, dependendo do que for desenhado nessa campanha.



EM TEMPO – Quais as suas principais propostas para reforçar a segurança pública?



L.A. — O modelo que está aí não serve. Então nós vamos precisar discutir e pactuar um modelo de enfrentamento à violência que aproxime mais as ações do Estado com a população. Essa coisa do preconceito e da discriminação está muito presente e isso tem ajudado na violência.

Precisamos enfrentar isso de uma forma inteligente, combatendo o preconceito, a discriminação, e preparar os nossos policiais para ter esse olhar mais humano. Ninguém é pobre porque quer, é porque algumas vezes faltou oportunidade. Todo mundo sabe que tem aumentado muito a violência em função da dependência química.

E nós precisamos ampliar dentro do Sistema Único de Sáude (SUS) os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) para tratar as pessoas que têm dependência química. Como vamos fazer isso, se foi cortado o dinheiro da saúde? Precisamos criar clínicas de reabilitação. Tudo isso tem que ser visto. Você não combate a violência só colando armas na polícia, mas novas viaturas, formando o policial, fazendo com que ele tenha um acompanhamento médico periódico para evitar os agravos da saúde mental. Melhorar a inteligência policial também é importante.



EM TEMPO – Há possibilidade do deputado Praciano substituí-la na candidatura ao governo na chapa entre PCdoB e PT?



L.A. — Olha, o que eu posso te dizer é que estamos aí numa briga de liminar. O juiz proferiu uma decisão de que o PT deveria sair da coligação do David Almeida (PSB) e vim compor a coligação “O povo feliz de novo”, a qual estou candidata ao governo e é claro que neste processo da vinda do PT para cá, nós estamos abertos ao diálogo, porque dificilmente uma coligação, com dois partidos, apenas, não dá para só um partido ocupar cargos majoritários.

Já estamos com o Senado, que é da Vanessa, se vai ser o Praciano ou senão vai ser eu não sei. Porque isso é um problema interno, mas eles precisam se resolver. Também já ouvi, inclusive tem coisas postadas nas redes sociais, que tem um grupo que defende que o José Ricardo assuma essa posição para vim para o governo.

Candidata na redação do Em Tempo | Foto: Marcely Gomes

O fato é que não sou e nunca fui empecilho para nada, mas podem ter certeza de que eu, como candidata, vou defender um projeto. Porque a minha disposição sempre foi a de construir uma sociedade mais justa.

Nunca precisei de cargo e, se precisar sair, eu vou renunciar. Para o Praciano ou qualquer outra pessoa que tiver de ocupar o meu lugar, vou ter que renunciar. E eu renuncio. E sem chororô, porque eu não gosto de vitimismo. E espero que se alguém vier para essa vaga, que venha com a mesma coragem e disposição que eu tenho para enfrentar o projeto.

Leia mais:

Candidatos discutem emprego e renda no 2º debate da TV Em Tempo

Candidatos afirmam que ZFM é essencial para gerar emprego e renda