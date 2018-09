Ministros vão prestar esclarecimentos sobre BR-319 ao Senado

Em 2007, a recuperação da BR-319 foi incluída como um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) | Foto: Márcio Melo

Manaus - A Comissão de Infraestrutura do Senado convocou três ministros para prestarem esclarecimentos sobre as obras de manutenção, conservação e recuperação da BR-319, bem como, as questões relacionadas aos estudos de impacto ambiental necessários para as ações no local. O chamado foi feito pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). A audiência será realizada na próxima terça-feira (4), às 9h, na sala 13 da ala Alexandre Costa.

Torquato Jardim, ministro da Justiça, Edson Duarte, do Meio Ambiente e Herbert Drummond, ministro-interino dos Transportes foram os nomes convocados pela senadora para falar sobre o projeto, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A senadora Vanessa falou sobre a importância desse debate para o Amazonas, Rondônia e integração nacional. “Para ver se as partes que estão em conflito conseguem chegar a um bom termo, pelo bem não só da população do Sul do Amazonas e do Norte de Rondônia, diretamente interessadas nisso, mas da própria integração nacional, que deu grandes passos atrás por falta de vontade política das autoridades do Executivo, até, pelo menos, a criação do PAC, feita pelo presidente Lula”.

Segundo o artigo 50 da Constituição Federal, o ministro que se ausentar – sem justificativa plausível – pode responder por crime de responsabilidade e terem seus cargos suspensos pelo Senado. O crime ainda prevê a inabilitação, por até cinco anos, para o exercício de quaisquer funções públicas.

Denominada Álvaro Maia, a BR-319 foi inaugurada em 1976 e rapidamente desempenhou um grande papel na integração rodoviária entre o Amazonas e as regiões Norte e Centro-Oeste e Sudeste.

Por volta de 1988, por iniciativa da empresa que a explorava, a rodovia foi fechada, com prejuízo não só nas pontas que a estrada como de todas as comunidades que se desenvolveram ao largo da estrada.

Em 2007, a recuperação da BR-319 foi incluída como um dos principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do presidente Lula.

Aguardada com ansiedade pela população do Amazonas e do Tocantins, a conclusão das obras foi atropelada por entraves entre órgãos do meio ambiente e do transporte, que chegaram a ser judicializados.

Para a senadora Vanessa, “A BR 319, trará para o Amazonas e para o Brasil grandes benefícios econômicos, como o aumento da produtividade do Polo Industrial de Manaus (PIM); a facilitação do escoamento da produção das pessoas que moram ao longo da BR-319; e também facilitação da atuação dos órgãos de fiscalização para evitar a degradação do meio ambiente”.

