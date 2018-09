MP Eleitoral investiga obras do governo do AM em período eleitoral

Asfaltamento promovido pelo governo do Amazonas | Foto: Márcio Melo

Manaus -A Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Amazonas abriu um Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) para investigar possível utilização indevida de recursos públicos na campanha eleitoral do governador Amazonino Mendes (PDT) e da vice dele Rebeca Garcia (PP) por meio das obras tocadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana (SRMM).



A medida consta na portaria 01, de 29 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico do órgão, desta segunda-feira ( 3). Assina a peça o Procurador da República Filipe Pessoa de Lucena, que mandou notificar a SRMM dando um prazo de cinco dias para ela explicar as ações e obras que toca atualmente.

Na portaria, o procurador ressalta que é competência do MPE “declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública, infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo”.

A secretaria da Região Metropolitana ganhou destaque na campanha eleitoral deste ano após ser assumida pelo vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, que rompeu com o prefeito Arthur Neto (PSDB), deixou o ninho tucano e se licenciou do cargo para tocar um projeto de revitalização do sistema viário da capital. As obras vão custar R$ 146 milhões e são realizadas por 25 frentes de trabalho em todas as zonas de Manaus.



A assessoria da SRMM informou que Marcos Rotta ainda não foi notificado oficialmente sobre esse procedimento e só irá se manifestar a partir da notificação oficial. “Com isso, segue trabalhando nas ruas de Manaus, acompanhando a execução das obras do governo do Estado”, diz trecho da nota.

Asfaltamento promovido pelo governo do Amazonas | Foto: Márcio Melo

TCE mira programa



Esse programa de revitalização viária foi alvo, semana passada, de uma representação feita pela Procuradoria Geral do Município de Manaus (PGM) ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) por conta de sobreposição de serviços feitos anteriormente pela prefeitura de Manaus, que lançou no primeiro semestre o pacote de obras de verão a um custo de R$ 320 milhões.

A presidente do TCE, conselheira Yara Lins, acolheu a representação da PGM e deu um prazo de cinco dias para Rotta se manifestar sobre essa sobreposição de trabalhos, que pode se caracterizar como desperdício de dinheiro público.

Um exemplo dessa sobreposição de obras ocorreu na avenida Itaúba, a principal via de circulação do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, onde operários das empresas contratadas pelo governo disputaram espaço com os da prefeitura.

Qualidade questionada

O EM TEMPO mostrou na edição do último domingo (2), que o serviço de revitalização das vias tem baixa qualidade, pois nas ruas visitadas pela reportagem o trabalho se limita a recomposição da camada asfáltica, sem obras de drenagem ou recomposição da base e sub-base para garantir a durabilidade do serviço.

O professor do departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Nilson de Souza Campelo, alertou na reportagem que a obra viária de Manaus precisa unir uma boa pavimentação com uma boa drenagem, pois só isso vai garantir a qualidade e durabilidade por conta do regime de chuvas da região.

“Sem isso, não adianta fazer nada. A durabilidade será pequena. Estamos na estiagem, mas já em janeiro, com as chuvas, vamos ter problemas”, alertou Campelo.

