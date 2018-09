Omar impulsiona redes sociais para se aproximar do eleitor

| Foto: Mauro Smith/Divulgação

Manaus - O candidato ao governo do Amazonas pela coligação “Segurança para inovar”, o senador Omar Aziz (PSD), declarou à Justiça Eleitoral ter gasto R$ 10 mil com impulsionamento de conteúdo eleitoral na internet no período de 16 ao dia 30 de agosto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Aziz foi o único candidato do Amazonas a declarar gastos com as redes sociais.

Ao EM TEMPO, Omar Aziz disse que as redes sociais possibilitam travar um diálogo com o eleitor e que o patrocínio possibilita que o projeto tenha um alcance maior. “Entendo que as redes sociais são o mais eficaz meio de interação, hoje, com os eleitores e que nos permite travar algum diálogo. O patrocínio faz com que o alcance seja maior, que cheguemos além. Então, decidimos usar esse recurso para propagar ainda mais o nosso projeto e ouvir quem se interessa por nos dar sua opinião”, afirmou.

No país, os gastos com impulsionamento na internet, no mesmo período, ultrapassaram os R$ 2 milhões. Na disputa para a Presidência da República, o montante declarado com ações nas redes sociais foi de R$ 50 mil.

Os candidatos aos governos dos estados declararam gastos que somam R$ 650.240,00. Entre os que disputam vagas para o Senado, os valores alcançaram R$ 330.600,00.

Os candidatos que concorrem a vagas na Câmara Federal informaram a destinação de R$ 597.977,70 para campanhas de impulsionamento na internet e os candidatos às assembleias legislativas gastaram R$ 398.390,48.

Entre os que disputam vagas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o gasto foi de R$ 4.900,00. Já direções estaduais/distritais de partidos informaram gastos de R$ 7.000,00.

Novidade

Está é a primeira eleição em que é permitido efetuar o impulsionamento de conteúdo na internet para fins eleitorais, desde que identificado de forma inequívoca e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações, candidatos e seus representantes, conforme determina a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e a Resolução TSE nº 23.551/2017, que dispõe sobre propaganda eleitoral. A norma veda, porém, a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet.

Além do impulsionamento de conteúdo e controle de gastos, as alterações na propaganda eleitoral na internet preveem a proibição do uso de perfis falsos e robôs, responsabilização pela remoção de conteúdo e direito de resposta pelo mesmo meio utilizado para divulgar o conteúdo ofensivo.

Leia mais:

Em Manaus, Ministro da Educação pede votos para Omar Aziz

Hora de darmos a mão e buscarmos o melhor para o Amazonas, diz Omar Aziz

Moradores da Zona Leste pede apoio para Omar Aziz