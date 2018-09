Deputado chama governador de 'Maluf Baré'

O deputado Sabá Reis (PR) subiu à tribuna da casa na manhã de ontem (4) para informar os colegas de parlamento que já chegam a 607 a quantidade de dispensa de licitações no governo | Foto: divulgação

Manaus -O alto número de dispensas de licitações feitas pelo governador tampão Amazonino Mendes (PDT) voltou a ser criticado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Com dados atualizados, chega a 607 a quantidade de dispensas de processos licitatórios para a contratação de serviços.



O deputado Sabá Reis (PR) subiu à tribuna da casa na manhã de ontem (4) para informar os colegas de parlamento sobre o novo quantitativo. Em seu discurso, o parlamentar chamou a gestão de Amazonino de irresponsável, inconsequente e maluca e afirmou que o governo precisa ser freado.

“É enfadonho, mas tenho que fazer esse alerta. Está passando da hora dos órgãos de controle e fiscalização darem um freio no governo. Alguém precisa pará-lo. O que tem aqui é roubalheira. Esse governo é muito ladrão”, disse.

Sabá Reis disse também que entrou em contato com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Yara Lins, e o relator das contas do estado, e informou que estava reunindo os documentos necessários para encaminhar a eles a fim de que providências fossem tomadas.

Ele comparou as atitudes de Amazonino às do ex-deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), condenado a prisão domiciliar por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica para fins eleitorais, atribuindo-lhe o apelido de ‘Maluf Baré’, além de condenar a postura do governante que disputa a reeleição.

“O Paulo Maluf fazia dispensas que nem Amazonino, para favorecer amigos e parceiros. Sabemos o fim que teve a carreira política do ex-deputado e ele [Amazonino] vai se transformar no Maluf do nosso estado. O governador insiste em permanecer no poder, custe a quem custar. Entendo que ele faça certo deboche quando toma conhecimento de que eu trouxe mais uma vez esse assunto para cá, mas são essas trapalhadas que farão com que ele seja derrotado”, afirmou.

CPI das Licitações

Em julho deste ano, Sabá Reis obteve as oito assinaturas necessárias para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as dispensas de licitações feitas durante a gestão de Amazonino. Um dos fatores que o levaram ao pedido foi a compra sem licitação de 280 mil exemplares do livro “Droga Disfarçada de Estudante”. Com preço unitário de R$50,00, o valor total da compra chegou a R$11,4 milhões.

No dia 1 de agosto, o pedido de instalação foi encaminhado à Procuradoria Geral do Legislativo (PGL), que deveria emitir um parecer sobre o documento em até dez dias. No entanto, até agora não há nenhuma indício de instalação da comissão.

“Aprovam a CPI e o governo continua praticando esses atos imorais. Não consigo ficar calado. Se apenas numa licitação a roubalheira era de 11 milhões, imagine nas outras. Gostaria de acreditar que só tivesse bandalheira naquela, mas como acreditar nisso? Por isso propus a CPI; esse é o objetivo dela”, completou.

Na época da apresentação do requerimento de instalação, o líder do governo na Aleam, Dermilson Chagas (PP), definiu a CPI como “manobra politiqueira”. A reportagem tentou contato com o deputado, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.