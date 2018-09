Nejmi Aziz faz campanha e 'foca em famílias', nos bairros de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Em campanha pelos bairros de Manaus, a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) tem dialogado com famílias das zonas urbanas da capital sobre necessidades na área da segurança pública, moradia, saúde e educação.



"Todas as minhas propostas são baseadas nas necessidades das famílias do nosso Estado. Ao longo de toda a minha vida, procurei ouvir as pessoas e conhecer as situações mais críticas, pra desenvolver meu trabalho em cima disso. Continuo atenta ao a cada ponto que aflige todos nós, cidadãos amazonenses, para defender nossos direitos. Essa é minha marca e quem acompanha meu trabalho sabe disso”, destacou Nejmi Aziz.

Nejmi Aziz já fez caminhada em bairros como João Paulo, Tancredo Neves, Riacho Doce, Jorge Teixeira, Grande Vitória, entre outros.

Propostas

Em cada bairro, a candidata Nejmi Aziz tem conversado com a população sobre as propostas e apresentado como pretende atuar no legislativo estadual em defesa da qualidade de vida dos amazonenses.

Entre as propostas que se definem por meio de futuras emendas parlamentares, a candidata propõr o fortalecimento dos equipamentos socioassistenciais do CREAS, CRAS e Centros de Convivência da Família, das organizações sociais e potencialização das campanhas nacionais que desenvolvem a temática de proteção.

Nejmi Aziz também destaca a apresentação de projetos para ampliar a Rede de Proteção voltada às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e família.

Outro aspecto de sua proposta será buscar formas de fortalecer os Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e Adolescente do Amazonas, entre outras ações.

A candidata deve intensificar sua agenda de campanha esta semana com várias reuniões com comunitários caminhadas pelos bairros de Manaus.

Leia mais:

Moradores das Zonas Norte e Leste ouvem propostas de Omar e bisneto

Leia mais notícias políticas no Portal EM TEMPO

Região mais extensa do Brasil, Amazônia é esquecida por candidatos