Às vésperas da eleição, Amazonino tenta dar abono aos professores

Professores descontentes levaram faixas para o desfile no Samn | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Durante o desfile desta quarta-feira (5), no Centro de Convenções Sambódromo, na Zona Centro-Sul de Manaus, em comemoração à elevação do Amazonas à Categoria de Província, ficou evidente o descontentamento dos professores da Secretaria Estadual de Educação do Amazonas (Seduc-AM), com a política salarial da categoria, devido o órgão ainda não ter repassado valores devidos, correspondentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Os aportes do Fundeb sempre foram questões polêmicas. Os deputados de oposição da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), como Serafim Corrêa (PSB), sempre afirmaram haver verba disponível, para melhoria da educação no Estado.

Ainda de acordo com o deputado Serafim, houve um atraso em conceder o abono, que tenta ser realizado agora às pressas, devido a eleição. Para ele, o que se faz agora, quando se anuncia o repasse, deixa claro os objetivos eleitorais. “Isso só confirma primeiro, que tem dinheiro que eles antes negavam existir; segundo, que poderiam ter dado um reajuste maior em março que incorporaria na aposentadoria dos professores e terceiro, os objetivos eleitorais de todo o esse jogo sujo contra a educação”, completou Serafim.

Seduc



O governo do Estado do Amazonas aguarda, para os próximos dias, a permissão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para liberar um abono de R$ 86 milhões, equivalente a 8,25%, do Fundo da Educação Básica (Fundeb), para os professores da rede estadual de ensino, até o mês de outubro, mês em que acontece a eleição para governador.A garantia foi dada pelo secretário de Estado da Educação do Amazonas (Seduc), Lourenço Braga, presente no desfile.

Conforme o titular da pasta, a cautela quanto a liberação do recurso acontece para que a lei eleitoral não seja infringida. “Estamos para chegar a 60% de aplicação dos recursos do Fundeb com os profissionais da educação. Não fizemos o pagamento ainda porque não queremos incorrer em crime de abuso de poder político e em crise de abuso de poder econômica. Nós vamos esperar essa decisão e, se o TRE autorizar, faremos o pagamento ainda este mês”, disse.

Segundo Lourenço, o processo está distribuído para o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), que deverá emitir parecer e retorná-lo para o relator, juiz eleitoral Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior, que deverá levar o processo para julgamento do pleno.

Direitos

Este pagamento corresponde a segunda parcela do acordo com os educadores da educação, formalizado no mês de março, após greve de 40 dias dos profissionais. Na ocasião, ficou acordado que eles receberiam 27% do benefício, divididos, nos meses de março (7%), setembro (8%) e janeiro de 2019 (12%).



