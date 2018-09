Em cerimônia, TSE lacra programas usados na urna eletrônica

Uma vez lacrados, os softwares da urna eletrônica são enviados aos TRE´s para instalação nas urnas | Foto: José Cruz

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, assinou e lacrou hoje (6) os códigos-fonte dos programas que serão utilizados na urna eletrônica nas eleições deste ano. A cerimônia simbólica marca o momento a partir do qual não é mais possível fazer qualquer alteração nos softwares utilizados na eleição.

Neste momento, ainda não foram incluídas nos sistemas as informações sobre candidatos e eleitorado, que devem ser inseridas em cerimônias separadas, a serem realizadas nos Tribunais Regionais Eleitorais.

Leia também: Quer trabalhar nas eleicoes e ganhar ate R$1.500 ? saiba como

O fechamento do código-fonte dos programas não impede a inserção ou modificação posterior dos nomes dos candidatos, uma vez que é uma funcionalidade própria do software que permite o procedimento, esclareceu a área técnica do TSE.



Uma vez lacrados, os softwares da urna eletrônica são enviados aos TRE´s para instalação nas urnas, em cerimônias abertas a serem realizadas a partir de 17 de setembro. Na mesma ocasião é que devem também ser inseridos os nomes dos candidatos.



A cerimônia foi realizada após período de seis meses em que representantes de diversas entidades puderam acompanhar o desenvolvimento dos sistemas, entre elas, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, a Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal, o Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia, partidos políticos e departamentos de tecnologia de universidades.

Leia mais:

Votos em branco ou nulo cancelam eleição TSE esclarece dúvidas



Palestra mostra importância do voto para jovens eleitores do Amazonas