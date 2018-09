Ataque a Bolsonaro deve impactar a campanha eleitoral?

Jair Bolsonaro precisou passar por cirurgia após sofrer uma estocada no abdômen | Foto: Divulgação

Manaus - O atentado contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PSL), nesta quinta-feira (6), na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, levantou o debate sobre as consequências do ato para as próximas pesquisas eleitorais na corrida presidencial.

De acordo com o professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Tiago Jacaúna, a tentativa de 'matar o candidato' vai reforçar ainda mais a crença dos apoiadores de que ele seria o salvador da pátria. “É difícil fazer uma previsão da repercussão desse fato, mas pelos histórico desses acontecimentos na política, pessoas que o apoiam, devem ficar ainda mais propícios a apoiá-lo, já que isso aumenta o sentimento de apreço a suas ideias", disse.

Por outro lado, Jacaúna não acredita que o ataque deva interferir no eleitorado que já havia determinado candidato próprio ou ainda estava indeciso. “É certo que nesse momento, Bolsonaro estará em evidência, mas apenas esse fato não é suficiente para atrair o eleitorado que estava indeciso e muito menos quem já tem voto definido", disse.

Repercussão

Prefeito de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) postou um vídeo em suas redes sociais para prestar solidariedade à família de Bolsonaro. Segundo o tucano, o ato foi uma agressão à democracia brasileira.



“É profundamente agressivo à democracia brasileira este gesto de atentado à vida do deputado Jair Bolsonaro. Ele tem o direito de pregar as suas ideias, cada um tem direito de pregar ideias diferentes das dele. É a diversidade que fundamenta e compõe a democracia e não o pensamento único, que leva à ditadura, ao autoritarismo. Em nome de minha família, esposa e filhos, eu desejo muita paz e recuperação breve ao candidato a Presidente da República Jair Bolsonaro. Que ele volte à luta”, disse o prefeito, completando que espera punição exemplar para quem praticou o crime ou para quem esteja por trás dele".

Políticos em campanha

David Almeida

Políticos amazonenses, em plena atividade de campanha, interromperam as atividades para prestar solidariedade a Bolsonaro. Por meio das redes sociais o candidato a governador do Amazonas, David Almeida (PSC), se manifestou e repudiou a violência:

“A violência é um problema, nunca uma solução. O momento não é de política partidária: Todos nós, brasileiros e amazonenses, devemos condenar o atentado ao candidato Jair Bolsonaro e orar para que tudo termine bem. O estado democrático de direito não pode sair ferido, após este lamentável episódio”, enfatizou Almeida.

Omar Aziz

O candidato Omar Aziz (PSD) parou a caminhada que fazia pelas ruas do Nossa Senhora de Fátima e fez uma transmissão ao vivo, por meio de redes sociais, repudiando o ataque.

“Sabemos agora que aconteceu um fato grave no Brasil. A violência não gera paz, a violência gera violência. A nossa solidariedade é a democracia, que deve prevalecer em qualquer ambiente. Bolsonaro é candidato à presidência, tem que ser respeitado por suas ideias e não esfaqueado. Nosso total apoio ao candidato Bolsonaro e sua família”, disse.

Deputado Silas Câmara

Outro político que também se manifestou foi o deputado federal e candidato à reeleição, Silas Câmara (PRB). Silas destacou que o ato foi uma radicalização do mal, de forma agressiva, destacando que o País precisa de mudanças. “Durante minhas orações, irei pedir pelo pronto restabelecimento da saúde do presidenciável", escreveu.

Governador Amazonino Mendes

O governador Amazonino Mendes (PDT), classificou o episódio como um ato que diminui o Brasil perante todas as nações e macula a eleição para a presidência da República. "Uma atitude inadmissível neste estágio da civilização. Não se pode tolerar a intolerância", disse.

Mendes disse ainda que o Brasil precisa de diálogo, não da construção da cultura do ódio. "Passou da hora de aprendermos a conviver com quem pensa diferente da gente. Meus sentimentos à família de Bolsonaro e meu desejo para sua pronta recuperação”, completou.

Partido Socialista Liberal

A sigla, a qual o Partido Socialista Liberal (PSL) é filiado, por meio do diretório no Amazonas, divulgou nota de repúdio sobre o atentado, assinada pelo presidente da Comissão Provisória Ubirajara Rosses do Nascimento Junior,

“Este não foi um atentado somente a vida do nosso futuro presidente, mas também é um atentado contra a democracia e a vontade soberana do povo. Um atentado que somente interessa aos que trabalham para a permanência de um quadro de violência e insegurança generalizada em nosso país”, diz o texto.

