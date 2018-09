‘Quero governar para os trabalhadores’, diz Sidney Cabral

Militante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) há 24 anos e candidato ao governo do Amazonas, o funcionário público federal Sidney Cabral disse, em entrevista ao EM TEMPO, que, se eleito, irá governar para os trabalhadores. Ele defende a educação e mudança nas leis trabalhistas – como redução da jornada de trabalho – para geração de emprego e renda como soluções para o fim da criminalidade. O candidato também defende a saúde preventiva e investimento somente em hospitais e unidades de saúde públicos.

EM TEMPO – Porque o senhor quer ser governador do Amazonas?

Sidney Cabral – Eu quero governar para os trabalhadores, para mudar a realidade em que vivemos. Nós sentimos a necessidade da classe trabalhadora e nos credenciamos para que possamos, junto com os trabalhadores, implantar mudanças que venham para a classe trabalhadora. Não acreditamos que o sistema capitalista, baseado no lucro e na exploração, possa melhorar a vida da classe trabalhadora e colocamos o socialismo à disposição dessa classe.

EM TEMPO – Quais as suas principais propostas para reforçar a segurança pública?

S.C. — Em relação à segurança, nós, do PSTU, não vemos a segurança como uma questão isolada. Porque nós entendemos que não vai ser com mais polícia nas ruas ou com a construção de mais presídios que vamos resolver a situação. O problema maior da insegurança no Estado é a falta de emprego. Se entendemos que se houver revogação da reforma trabalhista, em que torna precária a mão de obra e faz com que o trabalhador aumente a jornada para 12 horas, ou seja, se houvesse uma jornada semanal de 36 horas, e assim poderia gerar mais empregos. É o caso do Polo Industrial de Manaus (PIM) – que tem 87 mil trabalhadores –, se diminuíssemos a jornada de trabalho, geraríamos 17 mil empregos.

EM TEMPO – O que o senhor fará para melhorar os índices de educação no Estado?

S.C. — Nós do PSTU não vemos a educação como uma forma isolada, como uma mercadoria. Entendemos que a educação é um direito de todos e para isso é necessário começarmos a acabar com a privatização da educação. Temos que ter uma educação voltada para atender à necessidade da comunidade acadêmica.

EM TEMPO – Quais as suas propostas para acabar com o caos na saúde pública?

S.C. — Saúde é um direito de todos. E entendemos que saúde não deve ser tratada como mercadoria. Para isso, precisamos desfazer a privatização da saúde. Porque o PSTU é contra qualquer repasse para a iniciativa privada. O que acaba acontecendo é que acabam repassando os recursos para os “amigos”. Nós vimos o que foi a operação “Maus Caminhos”, da Polícia Federal nesse Estado. Então, nós entendemos que os recursos públicos têm que ser investidos na saúde pública. Temos um plano de obras públicas em que temos a construção de hospitais e de unidades de saúde, mas que sejam equipados para atender à demanda da população. Para nós, saúde não é simplesmente o fato de você estar doente e ir a um hospital, mas entendemos que a saúde tem que ser tratada bem antes: por meio de saneamento básico, infraestrutura, água tratada e lazer, que também faz parte da saúde. Claro que nós queremos garantir que, quando as pessoas estejam doentes na alta e média complexidade, possam ter atendimento, mas a saúde é tratada antes de chegar a essa situação.

EM TEMPO – E quais suas propostas para a Zona Franca?

S.C. — Estamos atravessando uma crise econômica e uma crise política muito grande em nosso país. Mas, em relação à Zona Franca, hoje mais de 80% da receita é dependente da Zona Franca de Manaus. Enquanto o governo do Estado tem um orçamento de R$ 15 bilhões, o que deixa de ser pago de impostos no Estado é muito grande. Há uma isenção fiscal significativa e não há um retorno para a população. Somos contra as isenções fiscais a todas as empresas que estão colocadas aqui. E as empresas que declararem falência, nós vamos desapropriar e colocar a serviço dos trabalhadores, porque entendemos que os trabalhadores têm capacidade de administrar essas empresas, porque são eles que produzem. Quando o trabalhador tem capacidade de produzir, ele tem a capacidade de gerenciar, mas, por outro lado, precisamos de um plano de obras públicas, porque vãos construir hospitais, escolas, moradias populares e entendemos que isso também vai aquecer a construção civil.