David Almeida em campanha visitou 14 municipios no feriadão

| Foto: Dhyeizo Lemos

Manaus - O candidato ao governo do Estado pela Coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), aproveitou o feriado prolongado para realizar uma maratona de visitas aos municípios do interior. David percorreu quatorze municípios de diversas calhas de rios, onde apresentou as propostas do seu Plano de Governo que se propõem a traçar os caminhos do desenvolvimento social, ambiental e econômico dos 62 municípios amazonenses.

O candidato, que é adepto das corridas de rua, impôs um ritmo de maratona à campanha eleitoral, como forma de levar a sua mensagem ao maior número de amazonenses possível. Enquanto nesse feriado prolongado que garantira ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) uma folga para fazer campanha no interior, o seu vice, Chico Preto (PMN), cumpriu agenda intensa de reuniões, caminhadas e demais atividades de campanha, na capital.

Itacoatiara

A maratona de David abriu em Itacoatiara na última quarta-feira (5). O candidato foi recebido por uma multidão que o seguiu numa carreata gigantesca pelas ruas da cidade. No município, que sofre com centenas de ruas esburacadas, David disse que o seu governo vai garantir recursos durante os quatro anos de mandato, para a infraestrutura básica da área urbana, além de levar asfalto às estradas estaduais, ramais e vicinais, com objetivo de assegurar o escoamento da produção rural.

Baixo Amazonas

Ainda na região do Baixo Amazonas, David visitou Barreirinha e Maués na quinta-feira (6). David afirmou que está no seu Plano de Governo o fortalecimento das unidades polo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no interior, com objetivo de garantir a diversificação de cursos de graduação aos jovens do interior que buscam mercado de trabalho, de acordo com as potencialidades econômicas de cada região.

Borba

Na sexta-feira (7), David foi recebido com grande festa em Borba, em carreata que tomou conta das ruas da princesinha do Madeira. Na sede da Associação dos Professores, o candidato disse que manterá o foco de valorização dos profissionais da educação, como fez durante o seu governo interino no ano passado, com o pagamento do maior abono do Fundeb da história dos professores do Amazonas.



“Obrigado por confiarem nas nossas propostas de mudança para Borba e para todos os municípios do Amazonas, especialmente na área da educação. Nós temos as soluções para os problemas que afligem nossas famílias e juntos iremos mudar a história do nosso Estado, que tem recurso suficientes para se tornar um lugar melhor para se viver”, enfatizou David.

Ainda na calha do Madeira, David esteve em Manicoré, de onde seguiu para os municípios de Lábrea, Eirunepé e Boca do Acre, nas calhas do Purus e Juruá, respectivamente.

No domingo (9), o candidato da coligação Renova Amazonas cumpriu agenda em Tabatinga, Benjamin Constant, Fonte Boa e Tefé. A mensagem de David foi que o desenvolvimento dessas regiões ocorrerá a partir da implantação do programa de Zoneamento Econômico e Ecológico.

Nessa segunda-feira (10), David visita Alvarães, no Médio Solimões, antes de voltar a Manaus, onde, no fim da tarde, faz caminhada na Zona Sul.

