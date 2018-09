Amazonino deve escolher novo procurador nos próximos dias

Procuradores José Roque Nunes, Leda Mara e Paulo Stélio Sabbá Guimarães | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Amazonino Mendes (PDT) tem o prazo de 15 dias, para escolher um dentre os mais votados da lista tríplice, formada ontem, para ser o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), para o biênio 2018-2020.



Disputam esta vaga, a mais votada do pleito, a promotora de justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque (123 votos), o procurador de justiça José Roque Nunes Marques (89 votos) e o promotor de justiça Paulo Stélio Sabbá Guimarães (80 votos). Historicamente, os líderes de votos têm a preferência do Executivo.

Carlos Fabio Braga Monteiro acumula o comando geral do MPAM, desde 2014, tendo sido reconduzido no ano de 2016, após vencer eleições internas | Foto: Divulgação

Ao todo, 162 pessoas votaram e dez se abstiveram de escolher o novo sucessor do atual procurador de justiça Carlos Fabio Braga Monteiro, que acumula o comando geral do MPAM, desde 2014, tendo sido reconduzido no ano de 2016, após vencer eleições internas. No primeiro mandato, ele foi escolhido pelo governador da época, Omar Aziz (PSD) e no último pelo governador cassado José Melo (Pros).



A última vez em que o governador Amazonino teve de escolher com nomes em lista tríplice, ocorreu em junho, quando nomeou, após duas horas de formação de lista tríplice, Délcio Luis, a vaga desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), pelo critério do Quinto Constitucional, última vaga para a composição do pleno judiciário.

À ocasião, Amazonino declarou tê-lo escolhido, por seguir o mesmo entendimento da maioria dos votantes do Tjam, que o levaram a encabeçar a lista tríplice com 24 votos.

Históricos

Leda Mara, que atua como subprocuradora-geral de assuntos administrativos do MPAM, se diz confiante quanto a lista que será enviada para escolha do governador Amazonino e aguarda que a vontade da classe seja respeitada. “Esperamos que nos consigamos assumir a procuradoria geral, para continuar avançando, para deixar o MP mais forte e eficiente e mais próximo da sociedade”, disse. Para ela, é necessário ainda que o órgão cresça internamente, já que funciona para proporcionar transformações. “O MP precisa discutir sobre políticas públicas de saúde, segurança, para adolescentes e idosos, que possam atender a população”, acrescentou.

O segundo mais votado, José Marques, completou 30 anos de Ministério Público, onde atualmente exerce a função de coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção e defesa dos Direitos Constitucionais do Cidadão, Consumidor e do Patrimônio Público e do Grupo de Enfrentamento da Crise Prisional. Em 2007 foi promovido, por merecimento, ao cargo de Procurador de Justiça.

Em 2013 foi eleito corregedor-geral do MP-AM e reconduzido ao cargo em 2015, por mais dois anos. Nesse período, realizou inspeções e correições em todas as promotorias e procuradorias de Justiça no Amazonas.

Em 2015 foi eleito vice-presidente do Conselho nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público da União e dos Estados, tendo participação assídua no Grupo de Trabalho no Conselho Nacional do MP.

Já o terceiro mais votado, Paulo Stélio, ingressou no Ministério Público do Amazonas em 04 de junho de 1992. Passou pelas Comarcas de Canutama, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos. Atuou na 15ª Promotoria de Justiça junto ao 1º Tribunal do Júri, na 24ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execuções Penais (Antiga VEC), 1ª e 3ª Procuradorias junto as Câmaras Reunidas.