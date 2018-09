Amazonino é alvo de ações por uso da máquina nas ruas e na internet

Em-Parintins-Amazonino-Mendes-assina-ordens-de-serviços-para-obras-de-um-pacote-de-investimentos-de-R-50-milhões | Foto: Ricardo Oliveira

Manaus - O uso da máquina pública nas campanhas eleitorais no Amazonas é uma tradição dissimulada, mas que já derrubou um governador: José Melo (Pros), eleito em 2014 e cassado em 2017. Nessa eleição a força da máquina tem aparecido em favor do candidato a reeleição Amazonino Mendes (PDT) desde o início da campanha, e nesta quarta-feira (11), foi alvo de duas decisões do Comitê de Fake News, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM.

Prodam

Na primeira, uma decisão do juiz substituto da corte, Victor Liuzzi, reconheceu que um computador pertencente a Empresa de Processamento de Dados do Estado do Amazonas (Prodam) foi usado durante o expediente do órgão para fazer campanha ilegal para Amazonino Mendes (PDT) alimentando e atualizando a página “Vanguarda Amazonense”. A situação foi denunciada pelo senador Omar Aziz (PSD) e reconhecida como irregular em decisão da Justiça Eleitoral.



“As informações obtidas pelo Comitê de Fake News nos autos principais (ID nº 59356) mencionam situação ainda mais grave: algumas das atualizações da página “Vanguarda Amazonense” no Facebook originaram-se do IP 177.66.8.206, que pertence, segundo o WHOIS¹, à PRODAM Processamento de Dados Amazonas S.A, sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Estado”, escreveu o juiz em trecho da decisão.

Liuzzi considerou que a página fez propaganda institucional irregular durante período no qual isso era proibido pela legislação eleitoral. A decisão do juiz foi comunicada ao Ministério Público Eleitoral, que deverá avaliar se denuncia Amazonino e os demais responsáveis pelo fato.

O magistrado deu prazo para o presidente da Prodam, Fabio Gomes Naveca, informar quem é o usuário do equipamento identificado. O IP de um computador é a identidade dele e cada um tem um número especifico, permitindo assim que se identifique a origem de uma postagem na rede mundial de computadores. Naveca é o dirigente da Prodam desde o início da gestão Amazonino e recebeu salário próximo ao teto do funcionalismo: R$ 30.281,21 em julho (valor constante do portal da Transparência do Governo do Estado).

Propaganda irregular

Por fim, Liuzzi também determinou que o Facebook retirasse do ar as postagens consideradas propaganda irregular feita em benefício de Amazonino na página Vanguarda Amazonense.



A depender da investigação eleitoral, no limite, Amazonino pode ter o registro de candidatura cassado pelo TRE-AM em função deste episódio. Isso fica claro nos termos da decisão de Victor Liuzzi: “Tal fato, se comprovado, pode vir a caracterizar, em tese, a utilização da estrutura pública em favor da candidatura dos dois primeiros representados (Amazonino e a vice dele, Rebecca Garcia)”.

Em outra decisão do TRE, o secretário de Estado de Infraestrutura, Oswaldo Said Júnior, foi obrigado a apagar postagens dele nas redes sociais Instagram e Facebook nas quais faz propaganda de obras e serviços feitos pela secretaria em Manaus e no interior.

A decisão foi do juiz Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior em representação interposta pela coligação “Amazonas com Segurança”, encabeçada pelo senador Omar Aziz (PSD).

O juiz considerou que nas postagens de Oswaldo Said, em que pese ter usado contas pessoais na internet, havia clara intenção institucional, que poderia ser entendida como propaganda irregular (em favor de Amazonino).

No portal da Transparência do Governo do Estado, Oswaldo Said Júnior é identificado como estando lotado na Gerencia de Obras da Capital e tendo recebido em agosto um salário de R$ 18.867,92.

Começou errado

Ainda no período de convenção, um áudio atribuído ao comandante do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, Mauro Marcelo Lima Freire, convidava a tropa para participar da convenção do PDT, no dia 29 de julho, numa casa de festas na Ponta Negra. No áudio Mauro diz que “estará lá e ficará feliz em contar com a participação dos colegas de farda para apoiar o governador”.

Coronel de carreira dos bombeiros, Mauro Marcelo é comandante da corporação desde o início desta gestão e recebeu em agosto um salário de R$ 31.0891,11, quase no teto do serviço público (valor constante do portal da Transparência do Governo do Estado). O Ministério Público Eleitoral chegou a anunciar que abriria um procedimento de investigação para apurar o uso da máquina na convenção.

Já no primeiro dia de campanha, o EM TEMPO mostrou que servidores da Secretaria de Estado da Política Fundiária denunciaram que a titular da pasta, Paula Kanzler Soares, se reuniu com servidores no dia 27 de julho para orientá-los a entrar na casa das pessoas informando que a regularização fundiária era “obra” de Amazonino. Estes servidores não eram efetivos, foram contratados em processos seletivos. No portal da Transparência do Governo do Estado, Paula Soares é identificada como funcionária estatutária da pasta e recebe salário de R$ 11.300,00.

Uso da máquina

O uso da máquina não se restringe as ações de agentes públicos, mas também a programas e serviços que fazem propaganda explicita ao candidato Amazonino Mendes.Foi assim quando o governador entregou 141 viaturas para a Polícia Militar do Amazonas em um evento realizado no Sambódromo no dia 21 de junho.

Uma representação do Ministério Público Eleitoral do Amazonas, assinada pelo procurador Rafael da Silva Rocha, considerava que a conduta do governante mostrava abuso de poder pessoal e político, conforme os artigos 73 e 74 da lei 9504/1997. “Houve utilização de aparato bilionário da Administração Pública para reforçar a ideia de que o Governador está comprometido com a pauta da segurança pública”, escreveu o procurador.

O MP eleitoral também considerou conduta irregular a distribuição de kits de implementos agrícolas para produtores rurais com 70 mil itens em julho no Centro de Convenções Vasco Vasquez.

Na representação apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral, o MPE pede a aplicação de multas para Amazonino Mendes (R$ 106,4 mil) e para o secretário de Estado da Produção Rural, José Aparecido dos Santos (R$ 5,3 mil). Lembra ainda que ambos foram alertados previamente de que a legislação eleitoral proibia aquela ação, mas deliberadamente decidiram seguir com a mesma.

Leia mais:



Computador da Prodam é usado para beneficiar Amazonino

Amazonino responde a 14 processos na justiça do Amazonas