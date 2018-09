Sem Lula: Haddad e Manuela fazem primeiro ato de campanha

O candidato à Presidência Fernando Haddad realiza nesta quarta-feira (12), seu primeiro evento de campanha desde que foi oficializado como o substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na chapa do PT.

O ex-prefeito e a candidata à Vice, Manuela D'Ávila (PCdoB), se reúnem com estudantes e cotistas do Programa Universidade para Todos em um teatro no centro da capital paulista.

No local, militantes do PT exibem e distribuem material antigo da campanha petista, com a foto e o logo de Lula e sem menção à vice do PCdoB. Além de Haddad e Manuela, também estão previstas as presenças de Eduardo Suplicy e Jilmar Tatto, candidatos ao Senado por São Paulo, e Ana Bock, candidata à vice na chapa de Luiz Marinho ao governo do Estado.

