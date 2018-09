Sem Amazonino, candidatos reforçam propostas para o AM em debate

Cinco dos seis candidatos participaram do debate na TV Em Tempo | Foto: Márcio Melo

Manaus - Mais uma vez o governador Amazonino Mendes (PDT) não compareceu ao debate eleitoral na TV EM TEMPO, realizado na noite de ontem (11).



Mediado pelo apresentador do SBT Brasil, Marcelo Torres, o debate reuniu cinco candidatos ao cargo majoritário: Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB), Lúcia Antony (PCdoB), Wilson Lima (PSC) e Berg da UGT (PSOL).

No estilo sabatina, o programa teve duração de uma hora e 30 minutos, dividido em seis blocos com os temas educação, saúde, emprego e renda, segurança e interior do estado

Durante discussão com os candidatos ao governo do Estado, o desenvolvimento do interior foi posto como uma das prioridades para a geração de emprego e renda no Amazonas. A candidata Lúcia Antony defendeu o aproveitamento das potencialidades de cada município do interior, como turismo e a produção de alimentos.

“Garantir o desenvolvimento sustentável que garanta a inclusão social, valorizando seu potencial econômico. Temos vários produtos que podem ser desenvolvidos e valorizados. O que falta é determinação política. Precisamos dar o trabalhador os meios necessários para desenvolver sua produção”

A postulante aproveitou para alfinetar Wilson Lima ao dizer que seu partido apoia o governo do presidente Michel Temer (MDB) e as políticas contra o trabalhador. Omar Aziz também questionou a candidatura de Wilson Lima. “ Fiz uma pergunta objetiva: se você já administrou alguma coisa; o governo não é faz de conta e não há espaço para retórica”, disse. Em seguida, completou. “Onde passei, fiz um trabalho onde gerei emprego e renda”.

Berg da UGT

Citando o município de Santa Isabel do Rio Negro como exemplo do caos na saúde pública no interior, o candidato Berg da UGT questionou as propostas de David Almeida para a área e criticou seu mandato como governador interino. Em resposta, David Almeida citou a liquidação de filas para a realização de exames e cirurgias durante os 144 dias à frente do estado.

“Assumi o governo em seu pior momento. Por meio do programa Fila Zero, zeramos diversos procedimentos na área da saúde. Ampliamos o terceiro andar do hospital Delphina Aziz. Quando governador, fiz a minha parte e dei minha contribuição”, afirmou.

Berg citou os desvios de recursos da saúde pública e disse que é preciso gestão para fazer o sistema funcionar. “Temos dinheiro, condições e recursos para implantar gestão para que esse sistema funcione. A operação Maus Caminhos revelou um desvio de mais de R$100 milhões da saúde pública. Vamos contratar, realizar concursos, zerar filas e fazer a saúde chegar aos municípios do interior”, finalizou.

Wilson Lima

Wilson Lima, por sua vez, destacou a integração de municípios do interior. “Vamos implementar o Luz Para Todos em áreas distantes do estado, além de recuperar ramais e vicinais. Precisamos trabalhar os setores de forma integrada para que o interior tenha acesso a eles com qualidade”, explicou. Ele também demonstrou preocupação com a privatização da Eletrobras Amazonas Energia citou a implementação do biodiesel de restos de peixe para o abastecimento de veículos e geração de energia elétrica.

David Almeida

David Almeida lembrou o reajuste de27,02% concedido aos professores da rede pública estadual de ensino, através do Fundeb, durante seu governo interino e disse que, se eleito, seguirá lutando pela categoria. Omar Aziz também lembrou de suas ações na educação durante sua gestão. “Instituí o plano de cargos e carreiras para todos os servidores. Na educação, além disso, paguei 14º e 15º salários, fui o primeiro a pagar o FUNDEB e construí 39 escolas de tempo integral”, completou.



Indagação

O senador Omar Aziz (PSD) disse que quando encontrar o governador no debate promovido pela emissora Band, cuja presença já foi confirmada, irá questioná-lo sobre a situação caótica em que se encontra o estado.

“Não é a primeira vez que ele não comparece, mas confirmou presença no debate da TV Band, propriedade de sua vice, então quem sabe possamos nos encontrar e debater. Assim talvez ele explique para a população a real situação do estado”, disse o candidato.