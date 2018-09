Amazonino fez declaração de bens 'fake' à justiça eleitoral

Manaus - A declaração de bens do governador Amazonino Mendes (PDT) feita à Justiça Eleitoral, como requisito para o registro da candidatura dele a reeleição, é uma “fantasia” patrimonial cujos valores informados não correspondem aos praticados pelo mercado imobiliário de Manaus ou aos padrões fiscais da Prefeitura de Manaus.



No total, Amazonino informou ao TSE ter 30 bens, entre imóveis, móveis, participações em empresas e um curioso valor de R$ 120 mil mantidos em espécie; tudo avaliado 3.426.478,85. Com as devidas atualizações este valor pode chegar a quase R$ 6 milhões.

Casa da Belo Horizonte

O mais conhecido imóvel registrado na declaração de bens de Amazonino é a casa localizada na rua Belo Horizonte, número 315, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul. Amazonino informa que o imóvel vale R$ 56.669,34.

Especialistas do mercado afirmam que um imóvel em Adrianopólis, uma das áreas mais nobres de Manaus, com as características da casa do governador, alcança valores perto de R$ 1 milhão.

No Cadastro Imobiliário do município ao qual o Portal Em Tempo teve acesso, o imóvel é lançado como tendo um terreno de 3.2 mil metros quadrados, sendo 835,88 metros quadrados de área construída. Para a prefeitura, o imóvel é classificado como sendo de “Padrão Construtivo Alto” e valor venal total de R$ 626.255,40.

Essa casa da Belo Horizonte já deu várias dores de cabeça a Amazonino ao longo da carreira política dele, sendo a mais grave a denúncia feita pelo deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) em debate entre ambos realizado por ocasião da eleição municipal de 2004.

No segundo turno daquele pleito, Serafim apresentou uma certidão oficial da Secretária de Economia e Finanças provando que Amazonino não pagava o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel. O escândalo ajudou Serafim a derrotar Amazonino naquela eleição. Foi a primeira derrota dele no Estado.

Mansão do Tarumã

Mas nem de longe a casa da rua Belo Horizonte apresenta a maior discrepância entre o valor declarado pelo governador e os padrões da prefeitura ou valores praticados no mercado. Esse posto cabe a mansão às margens do Tarumã, no loteamento Itapuranga IV, onde o governador mora atualmente. O imóvel localiza-se na avenida Thales Loureiro, 767-A, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste. Na declaração que fez ao TSE, Amazonino informa que a casa vale R$ 300 mil.

No Cadastro Imobiliário do município ao qual a reportagem teve acesso, a mansão tem 32,6 mil metros quadrados, sendo 1,1 mil metros quadrados de área construída.

A exemplo da casa da Belo Horizonte, a prefeitura classifica a mansão como um imóvel de “Padrão Construtivo Alto” e declara seu valor venal total como sendo de R$ 2,23 milhões.

Ainda ao TSE, Amazonino declara ser proprietário de outros dois terrenos na avenida Thales Loureiro, um segundo com o mesmo número 767-A, cujo valor informado é de R$ 50 mil, e o terceiro de número 767, com valor informado de R$ 150 mil.

Muro da Mansão

Essa mansão também já deu dores de cabeça ao governador por conta de um muro de arrimo que ele mandou edificar em 2017 pela construtora MCW. À época, está empresa mantinha contratos com o Governo do Estado que chegavam a R$ 20 milhões, sendo aproximadamente R$ 9 milhões após a posse de Amazonino, no posto de governador do Estado. O Ministério Público do Estado, inclusive, investiga essa obra, mas por conta de questões ambientais.

O valor venal de um imóvel é a estimativa mercadológica feita pelas prefeituras dos municípios para servir de base para a cobrança de impostos, como o IPTU, o principal tributo que abastece os cofres públicos.

Imóveis no Rio de Janeiro

O governador Amazonino Mendes (PDT) tem uma preferência por investimentos imobiliários em municípios do Rio de Janeiro, tendo terrenos em Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Arraial do Cabo. Nascido no município de Eirunepé, na calha do rio Juruá, Amazonino não tem imóveis na terra natal.

Até entrar na política como prefeito de Manaus indicado pelo governador Gilberto Mestrinho, em 1993, o único bem constante das declarações dele era uma terreno na quadra 41, lote 01, no município Casemiro de Abreu, no Rio de Janeiro, adquirido em janeiro de 1982.

Sobre este terreno, a única informação nas declarações apresentadas por ele nas últimas eleições é de que ele sofreu benfeitorias no valor de R$ 6.767,00.

Amazonino também informa ter um terreno no município vizinho de Rio das Ostras. Com a inscrição municipal 0152050065001, o imóvel está localizado na rua Cineraria, S/Nº, no bairro Praia Ancora, e tem 852,3 metros quadrados. Esse imóvel, conforme a declaração de Amazonino feita ao TSE, vale R$ 5.666,94.

Na mesma região de Casemiro de Abreu e Rio das Ostra, mas um pouco mais famoso, está o município de Arraial do Cabo, onde Amazonino informa ter a casa 03, no condomínio Coqueiral, localizado na rua Antônia de Souza Teixeira, 14, bairro Praia Grande. O imóvel vale, segundo Amazonino, R$ R$5.666,94.

Sobre este mesmo imóvel o governador informa ter feito benfeitorias no valor de R$ 35.134,99.

