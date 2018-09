Bolsonaro passa por nova cirurgia de emergência em São Paulo

O presidenciável foi operado na última quinta-feira (6) na Santa Casa de Juiz de Fora (MG), após ter sido atingido por uma facada durante ato de campanha na cidade . | Foto: Reprodução

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) voltou na noite desta quarta-feira, 12, para o centro cirúrgico do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passa por um procedimento de emergência. A assessoria de imprensa do hospital confirmou a realização da cirurgia.



Em boletim médico divulgado às 23 horas, a entidade explica que a decisão pela intervenção ocorreu após Bolsonaro apresentar distensão (inchaço) abdominal progressiva e náuseas.

Com os sintomas, ele foi submetido a uma tomografia de abdômen que evidenciou presença de aderência obstruindo o intestino delgado, indicando a necessidade de cirurgia. A cirurgia ainda está sendo realizada e é chefiada pelo médico Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo.

Segundo os cirurgiões, a aderência pode ocorrer quando tecidos fibrosos gerados pelo processo de cicatrização se ligam, levando à obstrução do canal do intestino. O quadro é comum após cirurgias abdominais como a de Bolsonaro.

Pessoas que estiveram com Bolsonaro nesta tarde afirmaram ao Estado que ele aparentava estar extremamente debilitado.

O filho do presidenciável, Flavio Bolsonaro disse ao Estado que não tinha mais detalhes sobre o procedimento. Ele também não respondeu se viria a São Paulo - ele está no Rio de Janeiro.

No boletim que havia sido divulgado pela manhã, os médicos informaram a suspensão da alimentação oral por causa do surgimento da distensão abdominal (inchaço do abdômen provocado por ar e que é consequência da redução do movimento do intestino). Esse inchaço no abdômen teria rompido três pontos.

O presidenciável foi operado na última quinta-feira (6) na Santa Casa de Juiz de Fora (MG), após ter sido atingido por uma facada durante ato de campanha na cidade .

