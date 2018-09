Vídeo: Prefeito de Manaus pede 'atitude' de Amazonino em segurança

Entrevista com Prefeito de Manaus sobre segurança pública no Estado | Autor: TV Em Tempo

Manaus - No exato momento em que o prefeito de Manaus iniciava uma coletiva sobre as ocorrências de furtos e vandalismo nas unidades de serviço público da gestão municipal, na tarde desta sexta-feira (14), na UBS João Nogueira da Matta, no Zumbi dos Palmares, uma funcionária da unidade teve seu veículo arrombado.



A situação confirma a situação de insegurança no Estado. Até agosto deste ano, a prefeitura registrou cerca de 2 mil casos entre furtos, vandalismo, roubos e assaltos à mão armada, com reféns em unidades básicas de saúde, escolas e unidades de assistência social e transporte.

Diante do alto número de ocorrências que prejudicam o funcionamento de serviços básicos ao manauara, o prefeito Arthur Virgílio Neto exigiu atitude do governador Amazonino Mendes.

Durante a coletiva da prefeitura em UBS, um veículo foi arrombado | Foto: Janailton Falcão

“Esta unidade foi assaltada duas vezes, em 30 dias. Até a carreta da mulher foi assaltada, então mulheres deixaram de fazer exames de colón de útero e preventivos de câncer de mama, porque simplesmente os traficantes não concordaram que elas o fizessem por meio do terror. Diante disso, nós vemos o silêncio e omissão do governador. Ele é totalmente incapaz e deveria renunciar imediatamente, ou ele é completamente cumplice disso. Então deveria ser processado e julgado de maneira dura, porque não há crime mais grave do que esse cometido contra o povo de Manaus”, enfatizou Neto.

Além da cobrança ao governador do estado, o prefeito instaurou estado de emergência no município. O decreto determina que todas as secretarias que sofreram algum tipo de dano encaminhem dados semanais e mensais para a elaboração de um relatório que será enviado às autoridades, sobretudo ao Ministério Público, Estadual e Federal, para que as forças de Estado adotem medidas que possam coibir a insegurança que a população de Manaus está sendo submetida.

Secretaria de Segurança Pública

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que " vê com preocupação a tentativa do prefeito Arthur Virgílio Neto de obter ganhos políticos atacando o sistema de segurança pública com finalidade unicamente eleitoral. Esta não é uma postura republicana, democrática e nem o que se espera do chefe do poder executivo municipal".

A nota acrescenta ainda que "desde outubro de 2017, a nova gestão da SSP reorganizou o setor, que vinha sofrendo cortes orçamentários, congelamento de gastos e dos salários dos servidores há pelo menos três anos, acrescentando que encontrou um cenário de dívidas e muitas demandas reprimidas".

De acordo com a SSP, a segurança pública deve fechar o ano com o maior orçamento em pelo menos dois anos, chegando a R$ 1,6 bilhão.

