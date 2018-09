Em Manaus, general Mourão diz que Bolsonaro faz falta na campanha

Mourão palestra para amigos e apoiadores em hotel de Manaus | Foto: Marcio Melo

"O populista pensa na próxima eleição, o estadista pensa na nação. E Bolsonaro é um estadista". Dessa forma o general do Exército Brasileiro Hamilton Mourão, e vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) destacou a figura do colega de chapa em visita à Manaus. Mourão chegou na sexta-feira (14) e deve permanecer até este domingo (16), cumprindo agenda pessoal, mas com cunho de campanha também.



Após dar uma palestra no hotel Da Vinci, no bairro Adrianópolis, para amigos e apoiadores, Mourão concedeu uma entrevista coletiva. Quando foi perguntado sobre o que mudou com o incidente com Bolsonaro, e como a chapa passou a organizar a agenda de campanha, Mourão destacou que a campanha continua sendo centrada em Bolsonaro e que a agenda é baseada em cima do feeling do candidato.



“Ele é o mito, ele é o homem das massas, e a agenda era muito baseada no feeling dele. Com ele preso em uma cama de hospital, não teremos a figura dele de proa com a população. Eu estou continuando a fazer aquilo que nós tínhamos combinado, trabalhar com grupos de lideranças locais. Dessa forma que estamos tocando a campanha, mas é óbvio que ele faz muita falta”, disse.

Mourão falou ainda que se tiver que participar dos debates, vai defender exatamente o que o Bolsonaro defenderia. “A personalidade dele é uma e a minha é outra, mas caso ocorra de participar dos debates, eu responderia as perguntas da minha forma, mas não com o brilhantismo dele”, disse.

Presos trabalhando

O candidato destacou o problema do sistema prisional e disse que é favorável aos presídios privados.

“Nós temos que separar os perigosos para os presídios federais e os outros presos menos perigosos. A minha visão é colocar em presídio privado, onde o preso vai trabalhar para a empresa. Se for de produção de brinquedo, ele vai fazer brinquedo e sustentar a sua família que está fora. Isso tudo para tirar o preso do ócio”, disse.

Para um dos maiores problemas do país atualmente, a economia, Mourão disse que é necessário fazer o Brasil continuar a crescer, reduzir o desemprego e fazer a roda girar, baseado em duas frentes.

“Busca de análise persistentes do ajuste fiscal e equilibrar o orçamento governamental. E por meio da reforma tributária, vamos reduzir tributos para energizar a economia. Vamos fazer com que empresas, que fecharam às portas, voltem a funcionar, voltem a contratar e consigam iniciar um novo processo na economia”, completou.

Rótulo

Quando perguntado sobre o que pensava sobre o rótulo colocado na chapa de Bolsonaro, fazendo ligação com a ditadura militar, Mourão respondeu que ele e Bolsonaro disputam as eleições como dois civis.

“Somos oriundos do meio militar e Bolsonaro, pelos seus 30 anos de congresso, seria hoje mais político do que militar. Mas se nós não fôssemos democráticos, não estaríamos participando do jogo eleitoral. Estaríamos em casa azeitando as armas”, enfatizou.

O general também chamou atenção para o problema que envolve a fronteira brasileira e defendeu investimento massivo em tecnologia.

“Gente sem material não desempenha bem a função. Para evitar a entrada de drogas no Brasil, pelo Amazonas, temos que integrar os órgãos, aumentar os elementos de cordão de isolamento na fronteira e dialogar com os países vizinhos - que são produtores de droga", disse.

