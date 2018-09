David desafia Amazonino: “Se provar, eu renuncio!”

David disse que renuncia à sua candidatura, ao seu mandato de deputado e de presidente da Assembleia, se Amazonino comprovar as suas acusações | Foto: Lion

O candidato do PSB ao Governo do Amazonas, David Almeida (PSB), desafiou o governador Amazonino Mendes (PDT) a provar que foi efetuado qualquer pagamento pela Suhab no caso Ezo, sobre o qual o governador tampão acusa o desvio de R$ 5 bilhões.

David disse que renuncia à sua candidatura, ao seu mandato de deputado e de presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), se Amazonino comprovar as suas acusações, feitas durante o debate da TV Band Amazonas, na noite da última quarta-feira (12).

Guarda-costas

Fiel escudeiro de Amazonino, o líder do governo na Aleam, deputado Dermilson Chagas (PP), apontou sua artilharia contra os opositores do governador.

Meteu o sogro no meio

O líder acusou David Almeida de ter pagado – quando foi governador interino – a desapropriação de um terreno do sogro do também deputado Abdala Fraxe (Podemos).

Aí o clima fechou

O pau comeu!

Abdala se levantou de sua cadeira e foi até Dermilson pedindo respeito e pedindo que o parlamentar fale a verdade dos fatos.

Sossega Mariquinha

— Vai querer brigar, vai? – bradou Dermilson, armando uma posição de defesa.

Foi aí que seguranças da Casa e a turma do “sossega Mariquinha” agiram para conter o possesso Abdala.

Mais exportação

O Amazonas tem atualmente 223 empresas exportadoras.

O levantamento foi feito pelo Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM) da FIEAM, com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).

Crescimento

Em 2000, o Amazonas tinha 176 empresas negociando com mercados internacionais e, hoje, passados 17 anos, o número saltou para 223, o que representa um crescimento de 26%.

Estapafúrdia

O deputado Serafim Corrêa (PSB) usou a tribuna da Aleam para classificar como “estapafúrdia” a possibilidade da apresentação de uma emenda à Constituição de autoria de outros parlamentares, estabelecendo que os dirigentes do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) seriam eleitos pelos deputados estaduais.

— Eu quero dizer que essa é uma proposta inteiramente estapafúrdia. O TCE é um órgão auxiliar da Assembleia, mas ele deve ter a sua autonomia. E isso começa pela escolha de seus membros –, arregaçou Sarafa..

Eu voto contra

Hoje, os dirigentes do órgão são eleitos de forma direta pelos membros do colegiado da Corte de Contas.

— Portanto, quero deixar aqui a minha posição clara e objetiva: se esta emenda vier a ser apresentada, o meu voto é contra –, avisou o deputado.

Guardiões da BR-319

O comportamento dos candidatos em relação à BR-319 é de causar indignação.

A estrada está aí abandonada há tanto tempos, e ninguém fazia nada para resolver a questão da licença ambiental.

Não fez, porque não quis

O candidato ao Senado Alfredo Nascimento foi ministro dos Transportes (eu disse dos Transportes) do governo Lula por 8 anos e não resolveu o gargalo do Estado que o elegeu.

Faltou vontade

Se quisesse, teria feito.

O que faltou foi vontade política. Afinal, quem poderia ir contra a vontade do poderoso ministro?

No debate da Band Amazonas, o candidato do PDT, Amazonino Mendes, teve a displicência de dizer em alto e bom tom que Alfredo “ lutou muito” para asfaltar a BR-319. E até avençou em alguns quilômetros.

Mas rapaz!

Assistindo ao debate no estúdio da Band, o empresário Ceará da Macaxeira saltou nas tamancas:

— Mas quando, já!

Agora vai

Agora quem jura de pés juntos que a estrada sai é o candidato ao Senado Eduardo Braga (MDB). O senador defendeu, ontem (13), a recuperação da BR-319 como caminho para reduzir o preço da cesta básica e gerar novas opões de emprego e renda no Amazonas.

Comida barata

A declaração foi feita durante entrevista ao radialista Valdir Correia, no programa de mesmo nome, na rádio Difusora.

— A recuperação da BR-319 significa que o feijão, arroz e todos os outros alimentos que chegam à mesa dos amazonenses, oriundos de outras regiões, chegarão mais baratos.

Até o milho

Para Eduardo, a recuperação da BR-319 significa até mesmo que o milho vai chegar mais barato para que os produtores amazonenses possam ter ração para suas criações.

— A BR-319 não apenas interliga, mas conecta do Amazonas com uma nova realidade da economia para geração de emprego e renda –, comentou o senador.

Lei Seca reduz mortes

Um dos impactos positivos da Lei Seca, em vigor no Brasil há 10 anos, é a redução de 2,4% do número de mortes por acidentes de trânsito no país.

Amazonas fora

Mas o Amazonas não está nesta lista.

Os estados que registraram quedas mais significativas foram São Paulo (25,4%), Espírito Santo (21,8%), Santa Catarina (19%), Distrito Federal (17,5%) e Paraná (15,9%).

Nem lá, nem cá

Na verdade, o Amazonas não apresentou redução no número de mortes no trânsito.

Mas, em contrapartida, também não está entre os que mais matam.

Os que matam mais

Entres os estados onde houve aumento da mortalidade estão o Pará (39,4%), Maranhão (39%), Piauí (37,2%), Bahia (36,8%) e Tocantins (26,5%).

