Candidatos pagam para impulsionar críticas a adversários

Militantes e candidatos a cargos eletivos estão pagando para impulsionar publicações negativas contra presidenciáveis nas redes sociais. Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL) foram alvo, até o momento, do maior número de "propagandas negativas", segundo levantamento feito pelo Estadão Dados.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já foram gastos R$ 2 milhões para impulsionamento de postagens na internet.

Em números absolutos, Bolsonaro é o que mais recebeu críticas impulsionadas por adversários - foram 47 até o dia 10 de setembro. Após o atentado contra a vida do presidenciável, no entanto, os anúncios positivos e em solidariedade a ele se multiplicaram na rede, inclusive de políticos de oposição. Antes do ataque em Juiz de Fora (MG), eram 380 anúncios, no total, e agora são 900. O militar não bancou nenhum anúncio em sua própria página até o momento.



A maior parte das críticas pagas a Bolsonaro foi feita por políticos do Psol, como a candidata a deputada federal e ex-vereadora de São Paulo Sâmia Bomfim. Ela direcionou pelo menos seis anúncios do tipo no Facebook, em que ataca a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres. "O agiota João Amoêdo e o troglodita Jair Bolsonaro já deram declarações favoráveis aos salários menores para mulheres, o que demonstra que ainda é preciso muito enfrentamento para conquistarmos igualdade e respeito", diz o texto de um dos anúncios.

Em outro, ela fala sobre o voto feminino. "A derrota de Jair Bolsonaro virá da resistência das mulheres. Nesse vídeo, mostro alguns motivos que nos fazem detestar esse babaca".

Depois do ataque, os anúncios passaram a focar o combate à violência e intolerância como um todo. "Nosso chamado é pela mais ampla participação popular. Para que todos repudiem a violência individual e ao mesmo tempo estejam vigilantes na defesa dos direitos dos trabalhadores, dos jovens e do povo pobre", disse o candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Psol, Roberto Robaina, em anúncio que trata do atentado contra Bolsonaro.

Outro crítico frequente é Ivan Valente, também do Psol, candidato à reeleição na Câmara. Valente direcionou ataques a Bolsonaro, chamando-o de racista.

Tucano

Em termos proporcionais, Alckmin foi o que recebeu mais críticas pagas - 9,6% dos anúncios com menções a seu nome são negativos. Foram 26, de um total de 270. Se excluídos os anúncios pagos pelo próprio candidato tucano (200), quase metade seriam contra ele.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embora não seja candidato tem 28 anúncios negativos, ou 4,6% do total.

Candidatos ligados à direita são os principais críticos do petista - dois deles são ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL): Kim Kataguiri e Artur do Val. Nas peças, Kataguiri afirma que recebeu mensagens de ameaça depois de impugnar a candidatura de Lula no TSE. Já Artur ironiza uma militante petista lembrando a ela que Lula está preso e inelegível.



Autopropaganda

Um ponto fora da curva é Henrique Meirelles (MDB), com a maior quantidade de anúncios com seu nome publicados - 1100 - mas praticamente todos foram financiados por ele mesmo. Dos sete feitos por outras pessoas, dois são negativos, ambos de políticos do Psol. Um deles é do candidato a deputado federal Glauber Braga (RJ), que critica o fato de o emedebista ser a favor da reforma trabalhista. O segundo é do presidenciável Guilherme Boulos, que ironiza o jingle de Meirelles e diz que não vai "chamar" o Meirelles, mas sim taxá-lo. "Comigo rico vai pagar imposto", diz Boulos no anúncio.

