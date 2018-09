Carro de som faz propaganda para Amazonino no bairro Alvorada

Vídeo produzido por leitor do EM TEMPO | Autor: Divulgação

Manaus - Um leitor do Em Tempo enviou um vídeo para a redação, em que um carro de som, divulga a candidatura à reeleição do governador Amazonino Mendes (PDT), na rua Aires Marinho, no bairro Alvorada 3, zona Centro-oeste de Manaus.

Conforme o artigo 11 da legislação eleitoral, esta prática é vedada e somente autorizada em caminhadas, carreatas e reuniões.



Conforme o leitor e morador do local, o veículo passou toda a parte da manhã desta sexta-feira (14), transitando pela localidade

De acordo com a legislação eleitoral, será permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Neste dia, serão vedados, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.

No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato.

Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

