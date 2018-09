Wilson Lima diz ser alternativa para mudar história do Amazonas

Wilson Lima diz que tem experiência em resolver problemas das comunidades | Foto: Ione Moreno

Com quase dez anos de carreira televisiva e concorrendo pela primeira vez a um cargo político, o candidato ao governo do Estado, Wilson Lima (PSC) sente-se orgulhoso de ser considerado a nova alternativa, para a gestão do Amazonas. Para ele, a ausência de uma carreira pública é superada, pela experiência em ajudar a resolver problemas da comunidade.



EM TEMPO- Por que acredita ter condições de chegar ao governo do Estado sem experiência política?

Wilson Lima – Porque nunca o povo do Amazonas esteve tão próximo de mudar a sua história. Estou numa campanha, que não tem os recursos que o principal grupo político que disputa o cargo tem e que outros grupos têm. Não tenho tempo de televisão que eles têm, nem a estrutura, muito menos esse grande poder político. Mas, disputamos em condições reais e o fato de começarem a me atacar é um forte indicativo de que nós temos reais condições de ganhar e que a gente já começou a incomodar

EM TEMPO- Do que se trata o B.O que o senhor fez, após um jantar com uma adolescente?

WL - Eu saí para jantar com uma pessoa, ela tirou foto comigo e começou a me assediar nas redes sociais e a se passar como minha esposa. Eu descobri isso, três meses depois epedi que fossem retirada as postagens. Ela falando a pessoas próximas a mim, que eu era esposo dela, dizendo que ela trabalhava na mesma emissora e começou a distribuir meu número para as pessoas e falava “qualquer coisa, liga para meu número”. Na época eu era solteiro e achei que tinha alguma coisa estranha. Ela fez isso por mais de um ano. Sou uma pessoa pública e talvez as pessoas não saibam isso, mas sofremos muito com esse tipo de situação, muito esse tipo de assédio. Procurei uma delegacia, porque não cessava a perseguição e assédio. Isso iniciou em 2012 e BO foi registrado em 2014. É um assunto resolvido. Naquela situação, eu era a vítima e eu registrei um boletim de ocorrência. Agora, estão resgatando uma história em que eu sou a vítima e tão insinuando uma série de situações que não procedem. Isso é um atentado a minha honra, da minha família, da minha esposa e filhos.

Wilson Lima diz que não tem conchavos políticos e por isso não é bem recebido no meio político | Foto: Ione Moreno





EM TEMPO- Caso eleito, acredita que será bem-vindo no meio política e terá maioria da Aleam?

WL- Eu não sou bem-vindo no meio político, porque não tenho cargo, nem acordo político conchavos com ninguém. Não tem um político, para dizer “o Wilson está na política porque eu o coloquei”. Se eu estou nesta condição, é porque as pessoas creditam em mim. Sou de traduzir as necessidades das pessoas, deconstruir consenso. Minha experiência é de tentar resolver o problema do cidadão. Eles vão continuar me atacando, eles não têm nada para falar de mim e vão me atacar de qualquer forma, descontruindo a minha imagem. As pessoas com a possibilidade de ser líder deste momento. Eu não vim para fazer um teste, eu vim para discutir o governo do Estado do Amazonas. Enquanto jornalista, conseguimos resolver problemas de algumas pessoas, mas sempre tive reserva com relação a política. Mas é por meio dela, que conseguimos solucionar a vida da população. E, nisso, o meu vice Carlos Almeida, com a experiência de defensor público, me ajudará bastante.

Wilson Lima visitou a redação do jornal EM TEMPO onde concedeu entrevista ao jornal impresso e portal | Foto: Ione Moreno

EM TEMPO- Qual é a parcela da televisão na visibilidade que o senhor tem hoje em Manaus?



WL- É difícil mensurar, porque tem gente morou na capital e foi para o interior, tem gente que me acompanha de outros municípios. O programa que apresentava na TV, passava em 40 municípios, hoje não sei para quantos ele é transmitido.

EM TEMPO- O fato de ter sido comissionado em uma gestão de Amazonino Mendes, demonstra que há proximidade entre os senhores?



WL - Em 2009, fui chamado pelo então chefe do cerimonial, Fred Lobão, para apresentar os eventos da Prefeitura de Manaus e prontamente eu fui. Não tinha nenhuma relação de proximidade como prefeito e fiquei lá durante oito meses. Me chamaram para cumprir uma função e eu fui.

EM TEMPO- Caso seja eleito, quais suas prioridades de gestão?

WL – Quero resolver problemas na área de saúde, segurança pública, infraestrutura e geração de emprego e renda, para isso precisamos organizar o Estado. Organizar as secretarias, informatizar, modernizar a estrutura do estado, que hoje continua do passado. A Susam (Secretaria de Estado de Saúde), por exemplo, não é informalizada e boa parte do trânsito de documento ainda é feito no papel e há um grande risco de um documento sumir. Vou melhorar também o Portal da Transparência. Se nós jornalistas, temos dificuldades em encontrar informações lá, imagine o cidadão. Vamos ter maior transparência e contratar especialistas, para facilitar o acesso a estas informações, de forma que o cidadão saiba onde o dinheiro está sendo investido.