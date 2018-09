Ampliação de Plano Nacional de Educação é discutido em reunião no AM

os professores reunidos contaram suas experiências dentro e fora de sala de aula e relataram como encaram a atual realidade da Educação no AM. | Foto: Divulgação

Manaus - Promover projetos para a Rede Pública de Ensino e ampliar o Plano Nacional de Educação (PNE) está entre as propostas do deputado federal e candidato à reeleição professor Gedeão Amorim (MDB). O ex-secretário de Educação do Estado ressalta a importância da construção de políticas públicas eficientes em conjunto com governo, profissionais da educação e sociedade em geral.

“Se trabalharmos para o desenvolvimento de planos para a Educação e cobrar o cumprimento daqueles que já existem, além de apoiarmos professores na luta por melhorias nesta área, podemos promover o avanço do Amazonas e de uma sociedade mais justa, com pessoas instruídas e de caráter formado”, declarou o deputado.

O assunto foi abordado pelo candidato em reunião com educadores da Rede Pública de Ensino, que aconteceu na última quarta-feira, 12, no bairro São Raimundo, zona Oeste da capital. Todos os professores reunidos contaram suas experiências dentro e fora de sala de aula e relataram como encaram a atual realidade da Educação no Amazonas. Eles manifestaram, também, suas ideias de melhoria do Ensino na Rede Pública.

Leide Cardoso, gestora aposentada, é uma das pessoas que acompanharam e acreditam no trabalho e nas propostas de Gedeão Amorim na Câmara Federal, para o avanço da Educação no Amazonas.

“As propostas de Gedeão não foram desenvolvidas por ele agora como deputado, mas são frutos de sua experiência como professor, uma vez que ele nutre esse desejo de melhorar a sociedade através do ofício de educar. É fácil falar dele, pois ele já tem referência, trabalho e é uma pessoa íntegra. Eu acredito nas propostas dele”, confirmou a gestora.

Ampliação do Plano Nacional de Educação (PNE)

Para alcançar o objetivo de promover o ensino de qualidade a todos os alunos da Rede Pública de Ensino, uma das propostas de Gedeão Amorim à Câmara Federal será buscar o cumprimento das metas do PNE, como a ampliação das Escolas de Tempo Integral para todas as crianças brasileiras da Educação Infantil até o fim da Educação Básica.

O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma mobilização entre o Governo Federal e os entes federativos, implantado em 2014, que tem como objetivo direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da Educação no país.

*Com informações da assessoria

