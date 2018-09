Movimento Diversidade luta pela ampliação de espaços LGBT's no AM

O Movimento Diversidade do PDT tem lutado pela ampliação de espaço da comunidade LGBT na cidadania e na política. | Foto: Divulgação

Manaus - O novo coordenador do Movimento Diversidade do PDT, Gerson Neto, tomou posse, no Amazonas, neste fim de semana. O deputado federal Hissa Abrahão e coordenador da sigla no Estado destacou a posse, que contou com a presença da presidente nacional do movimento, Amanda Anderson.

“A nossa sigla tem uma importante história na defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexuais, o grupo LGBTI.”, ressaltou Hissa.

O Movimento Diversidade do PDT tem lutado pela ampliação de espaço da comunidade LGBT na cidadania e na política, além de combater preconceitos e mostrar que a defesa da diversidade é importante em uma sociedade igualitária e deve ser celebrada.

Candidato ao Senado, o parlamentar assinou, durante a cerimônia de posse do novo dirigente, o termo de compromisso com a plataforma da Aliança Nacional LGBTI, que se compromete em defender demandas da diversidade no País.

Para o novo coordenador do movimento no Estado, Gerson Neto, o período eleitoral em vigência é uma importante oportunidade de tornar ainda mais real o direito de igualdade e respeito a todos.

“Temos a chance de melhorar nossa política e lutar pela igualdade de cidadania, independendo da orientação sexual.”, disse Neto, que está nesta causa há mais de 15 anos.

A presidente do PDT Diversidade Nacional, Amanda Anderson, que veio à cidade de Manaus para a realização de posse, expressou a alegria e gratidão de poder fazer parte do evento e ressaltou a importância da união das pessoas na luta LGBT.

Movimento inclusivo

“O Movimento Diversidade PDT é totalmente inclusivo, mas tem muito a evoluir e nesta empreitada, é bom saber que podemos contar com representantes como Ciro e Hissa, que estão sempre atentos a nossa voz e perguntando o que podem fazer para nos atender”, enfatizou Amanda.

Em seu discurso, Hissa disse como trabalhará no Senado para que, através da política, não haja mais repressão à diversidade no sentido de que todos sejam tratados com igualdade.

“Combateremos o preconceito com estudo, conhecimento, fazendo política com 'P' maiúsculo, que não brinca com uma questão tão séria como esta e que vem fazendo, aos poucos, os fisiologistas saírem correndo que nem ratos por não sabem lidar com novas ideias e a inteligência partidária.” finalizou.

*Com informações da assessoria

