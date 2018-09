David reafirma compromisso com o Festival e turismo em Parintins

Acompanhado de comitiva, David cumpriu a primeira parte da sua agenda na Vila Amazônia, comunidade rural de Parintins. | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato ao governo do Estado pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), reafirmou nesta quarta-feira (19), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), compromisso com a educação, o fortalecimento da cultura e do turismo amazonense, fomentado por festas tradicionais, como o Festival Folclórico de Parintins.



A declaração do candidato se deu, após ele presidir sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pela manhã e viajar, no início da tarde, para o município da região do Baixo Amazonas.

Acompanhado de comitiva, David cumpriu a primeira parte da sua agenda na Vila Amazônia, comunidade rural de Parintins.

Recebido com festa, David fez caminhada e reunião com moradores do local. Reconhecido pelos professores, por valorizar a categoria com o pagamento do maior abono da história do Fundeb, no Amazonas, David contou com declarações de apoio à sua candidatura. “Sou muito grato por cada demonstração de carinho e apoio. Juntos, nós iremos escrever uma nova história para nossas famílias”, disse.

David retornou à sede do município no fim da tarde e foi seguido em carreata pelas principais vias da cidade e participou de reuniões com moradores e lideranças. David disse que não passa de boatos a notícia que começou a circular pela cidade e que estava deixando os parintinenses preocupados, assegurando que não vai cancelar o repasse de recursos do governo para realização do Festival Folclórico, que ocorre em todo mês de junho.

Para David, o Festival Folclórico de Parintins, assim como outras festas tradicionais realizadas no interior do Amazonas, como a Festa do Cupuaçu - em Presidente Figueiredo - e o Festival, em São Gabriel da Cachoeira, é um grande passo para ordenar a cadeia do turismo amazonense como nova matriz econômica, a partir das potencialidades ecológicas, étnicas e culturais.

“Em maio do ano passado, há poucos dias à frente do governo, chamei os representantes dos dois bois-bumbás e anunciamos a liberação de recursos para realização do festival, que em 2016 havia sido cancelado. Colocamos à disposição, também, as secretarias de Cultura, Segurança, Saúde, Detran, e demais órgãos para ajudarem na organização. Iremos continuar investindo na cultura, em Parintins e demais municípios que têm festivais”, garantiu o candidato da coligação Renova Amazonas.