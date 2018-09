Urnas eletrônicas começam a ser testadas e lacradas no TRE

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano começaram a ser testadas e lacradas nesta quarta-feira (19), algumas na sede do TRE na capital. As urnas foram testadas durante uma cerimônia de geração de mídias, carga e lacre no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Todas a urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nos colégios eleitorais do Amazonas, já passam pelo teste de votação e de mídia os dados vão ser computados por meio de um software. Também foram verificados som impressora e teclado em cada uma das urnas.

Nesta quarta-feira, no TRE, juízes e promotores assinaram o termo de vistoria dos equipamentos. 7 mil urnas vão ser testadas e lacradas a partir da próxima sexta-feira (21), elas serão distribuídas em todo o estado.

