Candidatura do deputado Abdala Fraxe é barrada pelo TRE-AM

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (19) o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) decretou, por cinco votos a um, que o deputado estadual e candidato à reeleição Abdala Fraxe (Podemos) não poderá disputar nas eleições de 2018.

A decisão ocorreu após o pedido de impugnação realizado pelo Ministério Público Eleitoral no Amazonas (MPE-AM).

A contestação da candidatura de Abdala Fraxe ocorreu devido à sua condenação pela prática do crime de cartel em abril de 2017, na época a descoberta foi resultado da “Operação Carvão”, instaurada para apurar a prática de cartel no setor de vendas a varejo de combustíveis derivados do petróleo e Empresas de Garagem, Estacionamento, Limpeza e Conservação de Veículos do Amazonas (Amazonpetro) em Manaus.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) o candidato ainda pode recorrer da decisão.

