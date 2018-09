Nejmi Aziz defende fortalecimento de  projetos na saúde e segurança

Manaus - Durante reunião com moradores da 1a e 2a etapa do Conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, na noite dessa quarta-feira (19), a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) ressaltou que, caso eleita, vai defender a criação de mais estruturas de saúde, educação e segurança para o conjunto.

Com um diálogo firme diante da multidão, Nejmi Aziz também recebeu diversas declarações de apoio e de agradecimentos pela sua trajetória na vida pública e social.

Em todos os encontros no conjunto a candidata recebe mensagens de gratidão das famílias | Foto: Divulgação

"As famílias estão precisando de unidades de saúde mais estruturadas para atende a demanda que existe aqui na localidade. É possível também oferecer um melhor aparato policial e ajustar os espaços para a construção de áreas que possam vir a colaborar com projetos sociais. Vou atuar, se eleita, para ajudar a melhorar a vida dos cidadãos. Sempre fui uma pessoa que olhou com atenção para as necessidades que sempre existiram no conjunto", enfatizou Nejmi Aziz diante da multidão.

Em todos os encontros no conjunto a candidata recebe mensagens de gratidão das famílias por ser uma incentivadora dos programas de conquista da moradia. Nejmi Aziz quando foi primeira-dama na gestão do então governador Omar Aziz apoiou ações sociais que trouxeram dignidade para os moradores.

"Eu sou grata a você e seu esposo. Hoje tenho uma casa para morar porque, naquela época, você e o Omar construíram muitas casas para o povo. Hoje não vemos mais isso. Mas eu creio que esse tempo bom vai voltar para ajudar mais famílias", disse Graça Silva, 38, durante a reunião.

Bairros

A candidata Nejmi Aziz vem percorrendo diversos bairros de Manaus e cidades do interior do Estado para apresentar suas propostas que buscam o fortalecimento das Políticas Sociais Públicas; projetos para ampliação da Rede de Proteção voltada às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e família; Defesa junto ao Executivo a ampliação dos repasses obrigatórios para a Educação; Defesa junto ao Executivo o fortalecimento de uma política esportiva estadual e fortalecimento de projetos como do Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz para tratamento de dependentes químicos.

Agenda- A candidata realiza reuniões nesta quinta-feira (20) nos bairros Cidade de Deus, zona leste, Cachoeirinha e Japiim, zona sul.

