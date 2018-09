Wilson Lima supera Amazonino e tem menor rejeição em pesquisa da DMP

Se a eleição fosse hoje, Wilson Lima e Amazonino Mendes estariam no segundo turno. | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (21) pela DMP/Rede Tiradentes aponta empate técnico entre os candidatos Amazonino Mendes e Wilson Lima. Se a eleição fosse hoje, ambos estariam no segundo turno. O senador Omar Aziz (PSD) aparece em terceiro lugar na pesquisa, com 15 pontos e o deputado David Almeida (PSB), em quarto, com 14.



Na mesma pesquisa, Eduardo Braga tem vaga garantida para o Senado. Já Vanessa e Alfredo ainda seguem na disputa para a segunda vaga.

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, o que indica que os dois principais concorrentes (Amazonino e Wilson) estão empatados tecnicamente.

Rejeição:

A pesquisa perguntou também em qual dos sete candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum. A rejeição do atual governador aparece como a mais alta: 30%, enquanto Wilson Lima aparece com o menor índice de rejeição: 2%.

Confira dados da pesquisa da DMP/Tiradentes:

| Foto: divulgação

| Foto: divulgação

| Foto: divulgação

Leia mais:

Wilson Lima diz ser alternativa para mudar história do Amazonas

Pesquisa aponta segundo turno para eleições no Amazonas

Confira pesquisa atualizada do Ibope para governo do Amazonas