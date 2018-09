AM poderá ter Universidade Federal do Rio Madeira

Manaus - A ‘Universidade Federal do Rio Madeira’ está entre os projetos do candidato ao Senado, Hissa Abrahão (PDT), para ampliar o Ensino Superior no interior do Amazonas, beneficiando, principalmente, quem mora nas proximidades da calha do Rio Madeira.

O projeto foi debatido com acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), nesta semana, nas proximidades da instituição.

"Não podemos deixar que nossos jovens desistam de cursar uma faculdade por falta de estrutura e condições limitadas ao acesso a uma faculdade. A Universidade Federal do Rio Madeira visa ampliar a oportunidade de entrar em uma faculdade e tornar realidade um sonho tão difícil para quem mora no interior", destacou o deputado federal.

Para ele, o público acadêmico e a juventude em si, está carente de propostas favoráveis à sua existência e mais participação política em suas causas.

“Muitos andam desacreditados em melhorias, mas, ainda assim, querem inovação e não sabem como ter. É por isso que estou aqui. Sou um parlamentar jovem e com ideias inovadoras para satisfazer as reais necessidades da população", disse o candidato, que se eleito, se tornará um dos senadores mais jovens do país.

O candidato afirma que pretende continuar indo às ruas e ter um contato mais próximo com o povo amazonense, para entender a real necessidade da população. “É necessário sair da zona de conforto. É preciso ir à luta e conversar com as pessoas para saber onde é necessário fazer mudanças imediatas", garante.

Movimento Cirão da Massa

Hissa Abrahão tem o apoio do candidato a presidência do país, Ciro Gomes, e faz questão apresentar as propostas de governo do candidato para governar e contornar a situação atual do Brasil. Ciro também partilha da mesma visão que Ciro: trabalhar o movimento jovem como prioridade.

"O nosso candidato à presidência tem uma visão que coincide com a minha se tratando da juventude: mostrar aos jovens que política pode ser feita para e pelos jovens. Ele (Ciro Gomes), também acredita na inovação para o país através de mentes que estejam a todo vapor para propor melhorias nos setores educacionais, trabalhistas e sociais", apontou.

*Com informações da assessoria

