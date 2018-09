“É um recado do povo do Amazonas”, diz Wilson Lima sobre pesquisa

Manaus -Após a divulgação da pesquisa DMP/Tiradentes, em que o candidato ao governo do Amazonas Wilson Lima aparece em primeiro lugar, com 27% das intenções de voto, o candidato da coligação “Transformação por um Novo Amazonas” afirmou que o resultado da pesquisa reflete o sentimento de mudança da população amazonense.

“É um recado do povo do Amazonas dizendo que quer o novo, que quer a mudança”, declarou o candidato do 20, que esteve durante a manhã desta sexta-feira (21), nos municípios de Parintins e Maués (distantes 253km e 534km de Manaus, respectivamente), onde mais uma vez foi recebido com grande entusiasmo pela população.

“Se a gente chegou nessa posição, é porque o povo está nos colocando aqui. São as pessoas que acreditam nesse projeto. Acreditam que dá para fazer um Estado do Amazonas diferente. A gente está muito feliz, mas ao mesmo tempo isso nos enche de responsabilidade”, ressaltou o candidato do PSC (Partido Social Cristão).

Candidato a vice-governador pelo 20, o defensor Carlos Almeida (PRTB) também falou da importância de trazer uma nova visão política sobre a realidade do Amazonas: a de que o estado é um só e não deveria estar dividido em uma fronteira capital-interior. “Nós temos que acabar com essa história de população do interior, e população da capital. Somos todos amazonenses que merecem a integral atenção do estado, principalmente, no que diz respeito à saúde, segurança e educação”, disse.

Para o candidato a senador da coligação, Luiz Castro (REDE), o apoio massivo do eleitorado, expressado no resultado da última pesquisa demonstra que “a vontade da população de se libertar desse ciclo de poder que pode se encerrar agora”. “Essa mudança não é apenas nossa. É uma mudança que tem o povo junto! É um momento novo no Amazonas e a gente convida, você, pra participar desse momento”, declarou o candidato ao Senado com o número 180.

Maués e Parintins

Na manhã desta quinta-feira, os candidatos da coligação “Transformação por um Novo Amazonas” e o candidato a senador, Luiz Castro, visitaram o município de Maués, onde concederam entrevista a uma rádio local.

Visitaram o mercado e as obras do Programa de Saneamento do Município, o PROSAE, aproveitando para dialogar com a população sobre a necessidade de maior fomento e apoio ao setor produtivo no município.

No fim da manhã, os candidatos foram até o município de Parintins, onde visitaram comunidades, concederam entrevista a duas rádios locais e abordaram questões fundamentais para a Ilha Tupinambarana, como a questão da segurança, do setor primário e do incentivo à qualificação de mão de obra para grandes eventos culturais como o Festival de Parintins e o Carnaval do Rio de Janeiro, vocação que está na identidade da cultura parintinense.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Arthur Neto recusa receber Geraldo Alckmin em Manaus

Vanessa Grazziotin fala sobre projetos para segundo mandato

De pai para filho: a herança do sobrenome na política amazonense