Aben-AM lista propostas de candidatos ao Governo do AM sobre saúde

Manaus - Quando chegam as eleições, principalmente as majoritárias, um dos pilares de melhorias mais defendido pelos candidatos é a saúde pública, tanto para os cargos legislativos como para os cargos executivos. Entretanto, quando eleitos, os mesmos acabam esquecendo de cumprir em quatro anos de mandato tudo o que propuseram durante as campanhas.



Pensando nisso, a seção Amazonas da Associação Brasileira de Enfermagem (Aben-AM) divulgou nesta segunda-feira (24) um levantamento com todas as propostas dos candidatos ao governo do Amazonas com relação à saúde, todos retirados dos planos de governo, disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). David Almeida (PSB), Amazonino Mendes (PDT), Omar Aziz (PSD), Wilson Lima (PSC), Sidney Cabral (PSTU) e Lúcia Antony (PCdoB) estão na lista, e o único a não figurar foi Berg da UGT (PSOL), pela falta do plano de governo no site do TSE.

Leia também: Governo do Amazonas gasta milhões com aluguéis de imóveis

No levantamento, feito em parceria com o Fórum Amazonense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e com o Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Aben-AM abordou oito aspectos, que foram retirados da política adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS): recursos humanos; assistência à saúde; diagnóstico e tratamento; controle social e participação popular; gestão e administração da saúde; populações em situações de vulnerabilidade; o papel das instituições públicas de ensino e pesquisa; e a prioridade abordada pelo candidato.

Omar Aziz propõe um novo modelo de eficiência e inovação para a saúde, além de organização na gestão da área | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Segundo o presidente da Aben-AM, Esron Rocha, o levantamento foi produzido a partir de uma preocupação dos profissionais da saúde com a atual conjuntura política do Brasil e do Amazonas. Ele ressalta que o levantamento foi feito independentemente do candidato, de forma imparcial. "A saúde do Amazonas tem estado caótica, apresentando vários déficits, e nós resolvemos fazer esse levantamento a fim de apresentar uma informação mais qualificada para a população, para que eles sejam capazes de dar um voto mais consciente", salienta.

Propostas



Na parte de gestão e administração da saúde, o candidato Omar Aziz apresenta, como proposta, um novo modelo de eficiência e inovação para a saúde, além de transparência, desburocratização e organização da gestão da saúde. Já na área de recursos humanos, David Almeida propõe um programa de melhoria contínua na gestão de pessoas, e um programa de valorização dos profissionais de saúde.

David Almeida tem como proposta a melhoria contínua na gestão de pessoas, junto com valorização dos profissionais de saúde | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Lúcia Antony é uma das únicas que tem políticas na área de parceria com instituições de ensino e pesquisa. A comunista propõe o barateamento do custo da assistência farmacêutica, incentivando a produção de medicamentos tanto pela Ufam como pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Já Wilson Lima , na parte de assistência à saúde, propõe equipes de plantão em cidades-pólos nas calhas dos rios, além da contratação de uma UTI aérea, terrestre e fluvial, por meio de captação de recursos externos.

O atual governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes , propõe ampliação dos serviços de obstetrícia e combate ao câncer de colo de útero, na área de saúde da mulher, como prioridade. E o candidato do PSTU, Sidney Cabral , propõe a garantia do direito de exercer a orientação sexual, o combate à LGBTfobia, homofobia e transfobia, e atendimento diferenciado na saúde aos povos tradicionais e indígenas.

Sidney Cabral propõe atendimento diferenciado na saúde aos povos tradicionais e indígenas | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Leia mais:

Omar promete construir hospital em Tabatinga com 100 leitos

Alta do preço da gasolina é denunciada na Câmara Municipal de Manaus