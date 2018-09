Diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas declara voto em Pauderney

Manaus - Nesta segunda-feira (24), o candidato à reeleição a deputado federal, Paudeney Avelino, esteve na Câmara do Dirigentes Lojistas para apresentar propostas, debater o cenário político nacional e o reaquecimento da economia.

No decorrer do evento, o presidente da CDL, Ralph Assayag, declarou voto à Pauderney Avelino."Nós temos a necessidade de ter um representante que brigue muito pela gente e o meu voto para deputado federal é seu", afirmou Ralph Assayag, lembrando que todas às vezes que a CDL teve necessidade para tratar de um assunto de grande importância para entidade, o deputado Pauderney sempre esteve disponível para ajudar.

"Durante as negociações da própria Receita Federal não fazer greve no estado Amazonas, ele foi uma da primeiras pessoas que não teve horário para poder brigar. Nós não podemos perder Pauderney como deputado federal", afirma Ralph Assayag.

Alternativas

No almoço, Avelino defendeu que será preciso enxugar a máquina pública e investir em alternativas econômicas para o estado, além do polo industrial de Manaus.

"A Zona Franca não é eterna e dificilmente nós teremos a Zona Franca no modelo que tem hoje nos próximos vinte anos, devido a evolução tecnológica", afirma Pauderney.

Como alternativa econômica, o candidato citou o Centro de Biotecnologia da Amazônia como uma nova proposta para o futuro da economia no Amazonas. "Consegui resolver o problema do CBA, que estava sem personalidade jurídica desde 2002. Conseguimos criar dotação orçamentária ao CBA e poderemos fazer os investimentos em pesquisa necessários para geração de riqueza com nossa biodiversidade", lembra Pauderney.

O desafio para próxima gestão executiva e legislativa é enfrentar as pautas que o Brasil precisa vencer para voltar a crescer, como a reforma da previdência, reforma política e realizar uma gestão participativa para geração de emprego e renda.

"A pauta tem que ser conjunta, com os governantes ouvindo os representantes das classes produtoras", conclui Pauderney.

*Com informações da assessoria

