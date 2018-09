Por que as mulheres são minoria na política? Especialista explica

Manaus - Apesar de representarem 52,5% do eleitorado brasileiro, o número de mulheres disputando ou exercendo cargos eletivos ainda não corresponde à quantidade de representantes do gênero nas casas legislativas do país.

No Amazonas, apesar das ações afirmativas que estimulavam a participação feminina nas eleições, poucas mulheres ocupam a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Em 2018, apesar da cota ter sido atingida, espera-se que o quantitativo de mulheres eleitas seja superior ao da atual legislatura. Neste pleito, 204 candidatas disputam uma vaga na Aleam, enquanto 49 buscam representar o Amazonas na Câmara dos Deputados em Brasília. Conforme especialistas políticos, isso ocorre por conta do caráter patrimonialista que ainda perdura nos partidos políticos.

Atualmente, a deputada estadual e candidata à reeleição Alessandra Campêlo (MDB) é a única mulher entre os 24 deputados estaduais da Aleam. Na esfera municipal, o cenário não é muito diferente. De 41 vereadores, apenas quatro mulheres ocupam o parlamento. A nível federal, a deputada federal Conceição Sampaio (PSDB) e a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) são as únicas mulheres na bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

Em 2009, a reforma eleitoral, introduzida pela Lei 12.034, instituiu novas disposições, a fim de promover e difundir a participação feminina na política. Além da cota de 30% de participação, foi determinado que parte dos recursos do Fundo Partidário seria direcionada ao custeio das campanhas de mulheres.

A exigência, entretanto, ainda não surtiu o efeito esperado após a implementação. Para o cientista político Carlos Santiago, a obrigatoriedade da cota de gênero para as candidaturas proporcionais não aumentou a participação da mulher nos cargos eletivos. Em alguns casos, o número diminuiu. “A quantidade de mulheres eleitas ou disputando é desproporcional em comparação ao tamanho do eleitorado feminino. Nossa democracia representativa, no fundo, não representa a sociedade. Isso se deve ao caráter machista e patrimonialista que os partidos e a sociedade ainda possuem”, explicou.

Contrapartida

Em contrapartida, essa disparidade deve levar em consideração o pouco tempo em que a lei está em vigor. De acordo com o Secretário Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Walber Oliveira, por se tratar de uma ação implantada há menos de 10 anos, ainda é difícil projetar em quanto tempo funcionará de forma efetiva.

“Essa ação afirmativa demanda tempo para se concretizar. Devemos lembrar que temos apenas nove anos de cota. Entendemos que é um processo lento e deve perdurar por um bom tempo até que se efetive. No entanto, o estímulo para a mudança já foi dado pelo legislador”, disse.

Muito além da exigência de cotas, para a presidente nacional da União Brasileira de Mulheres (UBM), Vanja Santos, é preciso trabalhar a forma como as mulheres são vistas na esfera partidária, para que se envolvam, principalmente, na política eleitoral. “A política, desde sua criação, foi e ainda é um espaço predominantemente masculino. Existe um conjunto de fatores que precisa ser trabalhado para chegarmos na participação efetiva das mulheres”, defendeu.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Dilma entra na campanha de Haddad

Vanessa anuncia vinda de Haddad a Manaus para próxima semana