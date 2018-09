Portal EM TEMPO realiza série de entrevistas com candidatos ao Governo

Manaus – Na tarde desta terça-feira (25), o Portal EM TEMPO deu início a uma série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Amazonas. Por ordem de sorteio, o primeiro entrevistado seria o candidato Amazonino Mendes, que não compareceu.

As entrevistas serão transmitidas ao vivo no Facebook do EM TEMPO, sempre às 15h, e nesta quarta-feira (26) será a vez do candidato Wilson Lima participar do bate-papo, com perguntas feitas pela equipe de jornalismo sobre Educação, Saúde, Infraestrutura e Segurança.

Com duração de 15 minutos, os 12 primeiros serão destinados a perguntas e respostas e os três minutos finais para considerações do candidato. As entrevistas também poderão ser conferidas no Youtube, Twitter e através de link no portal.

Na quinta-feira (27) é a vez de Berg da UGT. Na segunda-feira (1º) quem participa do quadro é o candidato David Almeida. Omar Aziz deverá responder as perguntas na terça-feira (2) e Lúcia Antony na quarta-feira (3), fechando a série.

Leia mais:



TRE-AM exclui gratuidade do transporte coletivo nas Eleições 2018

Por que as mulheres são minoria na política? Especialista explica