Em programa eleitoral, Omar diz que Ronda Total trará paz ao AM

No último final de semana Omar cumpriu agenda pelo interior do Estado e realizou visita na cidade de Tabatinga. | Foto: Fabiane Morais

Manaus - No 11º programa eleitoral, o candidato ao governo do Estado do Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD), revelou, que o programa "Ronda Total" será implementando pela secretaria de segurança pública, que executará ações por meio da polícia de choque, polícia comunitária, aliado ao uso da ciência e tecnologia. Em seguida, com o panorama das necessidades dos moradores das áreas de risco, outras secretarias serão acionadas para atuar em cada situação.



Neste campo, estarão presentes as pastas de educação, planejamento, ciência e tecnologia, fazenda, cultural, lazer, esporte, infraestrutura, além da defensoria pública. Omar aponta que a partir dessas mudanças, a população amazonense voltará a ter paz no Estado. No programa eleitoral, ele reforça. "Vamos acabar com a bandidagem no Estado do Amazonas". Omar argumenta na produção, que esta iniciativa, foi idealizadas por conta dos dos crimes no Estado.

Maratona de campanha

No último final de semana, cumpriu agenda pelo interior do Estado e realizou visita na cidade de Tabatinga. No local, ele anunciou a construção de um hospital polo, com capacidade para 100 leitos. Além disso, afirmou que, a partir de janeiro de 2019, irá asfaltar todas as ruas da cidade e também construir novas escolas.“O hospital de 100 leitos vai ser uma unidade polo que vai atender a população da redondeza. Dessa forma ampliaremos o serviço de saúde”, disse Aziz.

Omar lembrou que ao sair do governo deixou dinheiro em caixa para que os gestores terminassem a construção do Ceti do município, que ainda não foi concluída. “Vou voltar ao governo para concluir essa obra e construir novas escolas e também uma creche”, acrescentou.