Wilson Lima quer reduzir déficit habitacional do Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus -Questionados frequentemente pela população, durante as ações de campanha, sobre a falta de moradia digna, o candidato a governador, Wilson Lima (PSC), e seu vice, o defensor Carlos Almeida (PRTB), enfatizaram que uma das prioridades de seu governo será a instituição de política habitacional que abranja os 62 municípios. Atualmente, segundo dados do IBGE, mais de 128 mil famílias carecem de moradia no Estado do Amazonas.



Fila de Moradias

Mestre em Direito com dissertação sobre defesa da moradia, o candidato a vice-governador Carlos Almeida (PRTB) garantiu, durante caminhada no bairro do Novo Israel, na Zona Norte de Manaus, que, caso eleito, o novo governo irá revisar a fila de moradias no Estado, garantindo o direito a imóvel próprio àqueles que efetivamente necessitam. Ao mesmo tempo, serão adotadas medidas para interromper o ciclo de ocupações irregulares tanto na capital quanto no interior.

“Vamos revisar a fila dos que aguardam por moradias concedidas pelo estado, tornando-a pública e transparente. Iremos garantir que as unidades habitacionais sejam entregues a quem não tem condições de arcar com o custo praticado pelo mercado”, assegura o defensor Carlos Almeida. “Para as áreas consolidadas, com mais de cinco anos, o caminho é a regularização. Para as áreas recentes, é preciso fazer um levantamento social das pessoas, com provável realocação das famílias em outros programas de moradia”, disse.

“Quanto às ocupações que estão se formando, vamos impedi-las com uso de inteligência. Hoje, elas só acontecem porque o governo se omite. O estado sabe quem são os líderes e não toma providência. É possível identificar quem são as pessoas. Separar o joio do trigo. Ver quem já tem lote, quem já está incluído em outros programas e incluir quem não está”, afirmou o candidato a vice-governador do número 20.

Programas habitacionais consolidados

O candidato Wilson Lima ressaltou, durante caminhada no bairro João Paulo II, zona Leste, nesta segunda-feira (24), que o Plano de Governo da coligação “Transformação para um Novo Amazonas” também dará continuidade a programas habitacionais consolidados, que passarão por ampla revisão.

“Não iremos esquecer programas como o Prosamim. Iremos ampliar seu raio de abrangência de forma que os moradores da capital e também do interior sejam beneficiados com imóveis. Uma equipe técnica irá promover as correções nos projetos dos imóveis e de impacto socioambiental de forma que ao se mudar as famílias não sofram com problemas de infiltrações, goteiras, falhas na parte hidráulica e elétrica ou de excesso de calor por falta de área verde”, afirmou Wilson Lima.

O candidato, na última na sexta-feira passada (21), esteve na cidade de Parintins, localizada a 534 km de Manaus em linha reta, onde conheceu de perto o drama de centenas de famílias, que residem na ocupação Castanhal. “Quem mora num local sem energia elétrica, sem água encanada, sem escola, não está aqui porque quer, mas porque não teve outra alternativa. Nosso governo, irá priorizar a concessão de imóveis populares para que um pai e uma mãe não sejam obrigados a submeter seus filhos à insegurança de residir numa área sem qualquer infraestrutura”, garantiu o candidato do 20.