Eleição dos indecisos: eleitor ainda reticente na hora do voto

Manaus - A menos de 15 dias para o primeiro turno da eleição que vai decidir o próximo governador, o número elevado de eleitores classificados como indecisos pode nortear o pleito deste ano. De acordo com os levantamentos mais recentes, divulgados na última sexta-feira (21), a soma de eleitores que se declararam indecisos ou que votariam branco ou nulo chegava a 17%. Caso esses índices continuem crescendo, a tendência é que o fenômeno abstencionista revelado na eleição suplementar de 2017, onde o número de abstenções, nulos e brancos chegou a 40%, se repita.

De acordo com a análise do cientista político Carlos Santiago, o crescente número de indecisos às vésperas da eleição pode ser relacionado ao “desencantamento’’ do eleitor com a classe política e a incoerência entre discurso e prática, ocasionando, assim, na decisão por votar branco ou nulo. Essa prática é mais recorrente entre os eleitores mais jovens.

“A descrença na política é um fator que influencia diretamente. Outro fator é que o eleitor, este ano, está concentrado no cenário nacional e deixou de lado o governo do seu estado. O terceiro motivo pode ser atribuído à quantidade de candidatos no pleito. Temos sete postulantes nesse pleito; quanto mais opções, maior a indecisão”, explicou.



O cientista explica, ainda, que os eleitores não conseguem ver relação entre o discurso que pede votos e o que se faz efetivamente no parlamento depois de eleitos, demonstrando que as instituições políticas não têm correspondido às expectativas da população. O envolvimento de parlamentares em escândalos de corrupção também pode ser atribuído a isso.

Para reverter esse quadro e conquistar os eleitores indecisos, Carlos Santiago afirma que os postulantes precisam se movimentar no curto período de tempo restante. “Os políticos precisam reiterar ao eleitor que é importante votar. É um trabalho de conscientização. A segunda coisa é passar confiança”, disse.

Na busca pelo voto dessa categoria de eleitores, candidatos ao governo do Estado se apresentam como contraposição à velha política. De acordo com David Almeida (PSB), a desesperança ocorre porque os mesmos nomes se elegem em todo pleito. “Vim para propor uma ruptura com esse tipo de política, para oportunizar dias melhores ao povo do Amazonas”, afirmou.

Wilson Lima (PSC), disse que os amazonenses já estão cansados do que tem visto há 35 anos e que não tem dado a resposta que se espera. “Não há um serviço sequer do governo estado que funcione de forma eficiente. Quem passou pelo governo deu sua contribuição e teve erros e acertos, porém estamos num processo de transição. O mundo mudou e a mudança no Amazonas começa no dia 7 de outubro”, destacou.

Para Lúcia Antony, do PCdoB, o Amazonas e o Brasil precisam de representantes que tenham compromisso com sua transformação. “Estamos à beira de um precipício e precisamos impedir sua queda. Sou a única candidata que apresenta um projeto de desenvolvimento do estado com inclusão social”, garantiu.

Candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT) defende que o voto é a maior de todas as armas. “Temos discernimento e sabemos escolher nosso destino. O voto é a única arma que o cidadão tem; ele é soberano. Temos que valorizar isso, nos organizarmos e estruturarmos. Analise com consciência”, disse.

Berg da UGT (PSOL) garante que sua candidatura está voltada para a aproximação com esses eleitores. “As pessoas estão descrentes, querem mudança, e nossa candidatura apresenta o novo. Votar faz a diferença”, concluiu.