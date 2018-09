Fernando Haddad vem a Manaus no próximo sábado (29)

Manaus – O candidato à presidência, Fernando Haddad (PT), chega na capital amazonense no sábado, dia 29, para participar de caminhada e ato político no centro da cidade.



Na oportunidade, o presidenciável apresentará aos amazonenses suas propostas de governo, dentre elas o fortalecimento da Zona Franca de Manaus, além da retomada dos programas sociais no Estado e a pavimentação da BR-319.

Haddad chega ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 10h, e segue para o local das manifestações onde permanecerá até as 13h. As lideranças locais da coligação O Povo Feliz de Novo (PT e PCdoB) acompanharão o candidato no ato político.

